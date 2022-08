Olenka Zimmermann (53), conductora de ‘Crónicas de Impacto’ programa que se emite por ‘Willax Tv’ los sábados por la noche, anunció a través de su cuenta en Instagram que incursionaría en la plataforma ‘Onlyfans’ y de inmediato sus seguidores la felicitaron por su decisión y hasta la propusieron locaciones para hacer su fotos y videos. Y desde el norte, a donde viajó el último martes para broncearse y ‘agarrar color’ para el contenido que ofrecerá, contó detalles de este lanzamiento que la tiene muy entusiasmada, eso sí recalca que su contenido será ‘exquisito y erótico’.

Olenka, cómo es que te decidiste a estar en ‘Onlyfans’

¡Alucina! Mira, fue mi hija la que me puso las pilas: Me dijo, mamá eres una ‘lorna’, estás perdiendo tiempo y, bla, bla, bla y tanto insistió que me animé. Yo soy una generación cero digital, la única plataforma que tengo es la del Instagram, porque mi hija me la abrió, pues el Facebook lo cerré hace un año porque todo es política y ya me aburrió; y fue ahí que lancé la noticia. No imaginé que iba a tener tanto impacto y tantos buenos comentarios de los seguidores.

¿Cuándo vas a lanzarla?

Estamos trabajando un contenido bonito, el sábado 3 de setiembre, luego que se emita el programa ‘Crónicas de Impacto’, que va los sábados a las 10.40 de la noche por Willax TV, ya me podrán ver en la plataforma. Ahorita estoy en el norte, en Máncora, vine a broncearme un poquito para las fotos, regreso hoy a Lima.

¿En Máncora harás las fotos o en Lima?

En ambos lados, pero vine a aquí para tomar un poco de color porque las fotos las haré en mi casa, cocina, sala en la intimidad de mi hogar, lo que va salir es un contenido casero. Es más, les voy anunciando que en las primeras 24 horas que esté colgado mi contenido lo dejaré a 7 dólares, siete porque es el número de la suerte, ya luego lo subiré un poco.

En ‘onlyfans’ los usuarios luego de ver, siempre piden ‘más’ al personaje...

Porno no haré. El ‘Onlyfans’ lo maneja cada uno como le da la gana y a su criterio, si bien es cierto hay normas que te prohíben hacer algunas cosas, pero quienes hacen porno es decisión de cada uno y punto. Lo mío serán fotos, videos un poquito más atrevido y natural, pues al no pasar por una línea editorial me verán tal cual y eso también me da pie para ser más divertida, más juguetona, eso sí con un alto contenido erótico. Por ahí que de vez en cuando me anime con un desnudo, pero no voy a salir con nadie y tampoco haré porno.

Olenka Zimmermann revela que fue su hija quien la convenció para que se una a esta plataforma. Recalca que no hará 'porno' solo brindará contenido erótico. (Foto: Trome)

Dices que tu hija te convenció y hace unos meses, conversé con Carla Barzotti, ella también está en esta plataforma y contó que su hijo la animó

Es que son otros tiempos, con mayor apertura, mi hija no se hace problemas. Además, ya hice cosas parecidas en el calendario, en la revista donde posé, así que todo ‘tranqui’. Solo les puedo adelantar a mis seguidores que el material que verán será exquisito.

MÁS INFORMACIÓN :