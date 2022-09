A los 52 años, cuando algunas mujeres miran la vida pasar, ella se reimpulsa desde su alma, con su belleza como bandera y su interior como respaldo. Olenka Zimmermann nunca dejó de ser modelo, ha sido actriz y hoy conductora. de ‘Crónicas de Impacto’ que se trasmite por Willax TV. Pero su espíritu siempre le pide más y ahora incursiona en el onlyFans, esa plataforma digital, que la señora se apura en aclarar su contenido y en responder a quien trate de desacreditar su proyecto. Sin temores, se enfrenta a Magaly Medina.

Olenka, ¿ingresar a esta red es tu mayor audacia?

Se creía que solo se mostraban videos Triple X y no es así.

Explícanos...

Hay comediantes, entrenadores, que muestran allí lo que otras redes no te permiten.

¿Entonces?

Es una cuenta para gente que es más inteligente.

¿Cómo decidiste dar el paso?

Vi que había de todo un poco.

¿En casa cómo reaccionaron?

Tengo una sola hija, vive en Argentina y es la más feliz.

¿De verdad?

Ella tiene sus amigas que también lo hacen y no ofrecen ningún contenido pornográfico.

¿Eso también es empoderamiento?

Esa palabra es mía y desde hace mucho tiempo. Te digo algo más.

Adelante.

Allí las mujeres perciben sus propios ingresos y se hacen independientes.

También te han dado duro porque ya no estarías en edad de producir estos videos.

A nivel mundial, en países como Suecia, Francia, Italia y otros, las mayores son las musas. Íconos seguidos por la mayoría.

Acá es diferente.

Solo en pocos lugares se critica a una dama por su edad.

¿Mas años, más hermosa?

Una es linda por la elegancia que va ganando, inteligencia y cómo llega a la vejez.

Con el tiempo crece la barriga, aparecen las estrías.

No tengo nada de eso, ni celulitis y mantengo el cuerpazo.

¿ Ningún bisturí ni ‘arreglito’?

Solo me retiré el par de ‘melones’.

Magaly Medina ha sido tu principal detractora, te ha llamado ‘vulgar’.

Ella y su presencia son las vulgares, yo soy malcriada.

¿Evitarías el roce?

Nunca le he soportado pulgas a nadie.

¿Imposible que se sienten a charlar?

En 5 segundos la revuelco. Sé de cosas que ha hecho y, es más, le planteo un reto.

¿Cuál?

Que me invite a su programa, pero con una condición.

Dímela.

Las dos en bikini, sin maquillaje.

¿Crees que lo haga?

Va a quedar como lo que es, una mitómana que necesita ayuda psiquiátrica.

Te estás ganando una rival que puede ser despiadada.

Hace en su programa el mismo daño que Pedro Castillo al país.

¿Por qué publicas fotos tuyas antiguas?

Los fans me lo piden. Y también el público actual.

Entonces, ¿descartada la estafa?

Eso mencionó ella de mí y le preguntaría: ¿Por qué no pone sus fotos de años anteriores?

¿Qué has asumido?

Estoy más vieja, pero estoy bien. Sigo siendo una modelo.

Por tu estilo, imposible que tengas una historia con un machista.

No podría estar con uno, ni tenerlo de amigo o compañero.

¿De lejitos?

Vengo de una familia donde las mujeres hemos sido libres. Me he salido de un trabajo si siento que hay alguno cerca.

Si te acosan, ¿denuncias al instante?

Por supuesto.

O crees que no importa cuando, sino hacerlo.

No creo cuando dicen que no denunciaron al acosador por vergüenza.

La mayoría reacciona así.

Es cierto, pero recuerden que la vergüenza se debe tener para robar o hacer cosas malas, no para hacer justicia.

¿Qué te molesta de un hombre?

El mentiroso y tacaño.

¿Nada que ver con un ahorrativo?

El que es duro, también lo es de corazón. No disfruta compartir.

¿Te apoya la gente?

Me dicen: ‘No le hagas caso a la mostra’ y otros me felicitan, como el día que Rodrigo y Gigi me entrevistaron, de muy buena onda y los seguidores se sentían bien.

Un gran abrazo.

Acá cierro el tema y gracias por la entrevista.

Siempre va a expresar lo que siente, estar de acuerdo o no, ya es otro tema. Olenka va en su ruta, defiende lo suyo y responde lo que va saliendo de su corazón, sin detenerse un segundo. Como diría el célebre escritor Mark Twain: “Si dices la verdad, no tienes que recordar nada”.

