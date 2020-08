Olenka Zimmermann no se quedó callada al saber que Mónica Cabrejos comentó que se ha ‘consolidado como periodista’ en la conducción de ‘Al sexto día’ y que ‘no solo es la guapa de buen cuerpo que lee el telepronter’, pues aseguró que el público la sigue recordando.

“Periodista o no, ganaba más que tú y empezando con contrato por seis meses. Me gané al público con carisma y ahora han dejado de ver ‘Al sexto día’. Sus cartones de periodismo deberían servirle para sumar en el programa, pero bueno, no es su culpa. Es más, deberían desbloquear los comentarios de las redes, así sabría la verdadera reacción del televidente. No soy periodista, pero Roxana Cueva (conductora de ‘Panorama’) confió más en mí, una modelo, que en una periodista de cartón. ¡Ah! Gracias por lo de guapa”, precisó Olenka Zimmermann.

Comentó que si se apaga el telepronter no tiene problemas porque es periodista y presentadora...

El telepronter es un apoyo periodístico que todos lo usan, hasta ella y más si es un programa en vivo.

Dices que ganabas más que Mónica Cabrejos...

Claro, desde el principio. Todos lo saben, por eso no tenía que ‘dobletear’, pero bueno, ahora estoy viviendo otra historia con ‘Crónicas de impacto’, que se emite los sábados a las 9 de la noche por Willax TV.

Llevan tres semanas al aire, ¿cómo les está yendo?

Muy bien, recibo comentarios positivos y el público pregunta por qué ya no estoy en el otro programa. Ese cariño uno se lo gana siendo auténtica, mostrándose tal cual y trabajando con un equipo periodístico que siempre suma para entregar un buen producto.