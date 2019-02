Olenka Zimmermann tras pelea: "Me dijo ‘vieja de m... que no soportas la bulla de la gente joven, vieja pelleja'"

Olenka Zimmermann dijo que fue víctima de agresión verbal por un grupo de jóvenes que viven en el mismo edificio donde reside en San Bartolo, y que solo reaccionó con palabras altisonantes para defenderse.



Olenka, ‘Magaly TV, la firme’ lanzó un video donde se ve que te diriges a una jovencita con palabras de grueso calibre.



Te explico cómo sucedieron los hechos. Vivo en San Bartolo hace tres años y a mi edificio se mudó una señora con sus dos hijos. Ella ya no vive con ellos y los chicos arman fiestas donde hay trago y reguetón hasta altas horas de la noche. En más de una oportunidad he pedido que bajen el volumen, al igual que otros vecinos que están cansados de ellos y quieren que se vayan.

¿Pero qué pasó?



El martes por la noche escuché insultos y discusiones, y me asusté. Llamé a la dueña y me dijo que me comunicara con el Serenazgo. Cuando llegan, el chico (18) y su hermana, que es menor de edad, salen iracundos con una chibola, que no vive allí y ella me insulta. Me dice: ‘vieja de m... que no soportas la bulla de la gente joven, vieja pelleja, marihuanera que te levantas chibolos, eres una tremenda p...’. Me quedé pasmada con tanta agresividad.

¿Y después qué sucedió?

Serenazgo me indica que va a llamar a la policía y cuando llegan me dirijo a esta chica, sabiendo que me está grabando el chico y le devuelvo sus insultos, con las mismas palabras que me dijo: p... eres tú, que con 16 años no se sabe comportar y no respeta a los mayores’. Tengo 49 años, una hija de 16 que está bien educada y a la que cuido, estos chicos están a la deriva, hacen sus fiestas con más chibolos, con tragos, no sé qué sucede dentro de esa casa, pero es terrible. Solo me defendí de tanta agresión y de la burla de la chica, que decía: ‘soy menor de edad, no me puedes hacer nada’.