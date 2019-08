Olenka Zimmermann sobre su salida de 'Al Sexto Día': "No me quieren reconocer ni agosto, estoy angustiada"

Han pasado algunos días desde que se supo que Olenka Zimmerman no seguiría en la conducción de Al Sexto Día, espacio que condujo desde el 2010; sin embargo, la presentadora no ha tardado en pronunciarse y denunció maltratos e irregularidades en su salida.

En una reciente entrevista con El Comercio, Olenka Zimmermann reveló que se encontraba en un viaje de vacaciones cuando le comunicaron que el programa había sido vendido a una productora independiente, la cual tomó la decisión de cambiar de conductora.

“Recibí una llamada del jefe de recursos humanos de Panamericana Televisión. Llamó para decirme que Latina había cerrado varios programas, pero que "Al sexto día" iba a continuar. Dijo que estaban despidiendo a muchos, pero que yo seguía. El programa era de Latina, luego pasó a ser de una productora independiente, pero yo seguía firmando con Panamericana por un tema legal, de formalidad", contó Olenka Zimmermann.

“Tampoco diré cuál es el nombre de la productora porque me puede demandar, ya que es una señora poderosa", añadió Olenka Zimmermann.

A cuatro días de su regreso a la pantalla chica, Olenka Zimmermann señaló que llamó al director periodístico Renzo Madrid, quien le reveló que, por decisión de la dueña de la nueva productora, Mónica Cabrejos la reemplazaría en la conducción.

Debido a que su contrato todavía culminaba en diciembre del 2019, la conductora de televisión precisó que no estaba preparada para el desempleo.

“A mí la señora nunca me llamó, se zurró en mi contrato, no le importó que tengo una hija que mantener, que ayudo a mi madre con su manutención, que tengo que pagar la renta y tarjetas de crédito. No me quieren reconocer ni agosto, estoy angustiada, fastidiada", dijo Olenka Zimmermann.

“Esta señora que ha comprado el programa es especialista en TV basura, programas de espectáculos y farándula, obviamente quiere darle un giro al programa; pero me ha cerrado de una manera abusiva, asquerosa, se ha zurrado en el público y en mi contrato”, apuntó Olenka Zimmermann.

Asimismo, Olenka Zimmermann dijo que Mónica Cabrejos no es responsable de los cambios ya que ella “solo ha asumido un trabajo y tiene más experiencia”.

“La única responsable es la productora que ha tomado el mando de Al Sexto Día. Si yo pudiese decir su nombre, lo haría, porque me ha dejado desamparada. No sabe si te vas a operar, si tienes una hija a la que vas a operar, no sabe nada. Por la plata la gente hace cosas horribles", agregó.

Finalmente, Olenka Zimmermann no se ha quedado de brazos cruzados, pues mientras espera alguna nueva oferta de trabajo, abrió un canal de YouTube llamado “UsuraTV”, con la que espera mantenerse en contacto con sus seguidores.

"Mi canal se llama 'UsuraTV' en homenaje a este atropello que he sufrido, porque conmigo han sido unos usuras. Una pena, tenía muy buenas relaciones con Panamericana, pero este último año el canal tuvo la malísima decisión de venderle a Latina y se fue todo a la m....", puntualizó.