Olenka Zimmermann sigue luciendo una figura de infarto y recientemente, decidió sacarle provecho y abrió su cuenta de OnlyFans, siguiendo los pasos de Xoana González y la Chuecona. La conductora de televisión estuvo este jueves en Amor y Fuego y narró cómo se animó a incursionar en la popular plataforma para adultos.

“Hace tiempo que me vienen diciendo que lo haga. Soy floja en redes, no soy cibernética, pero en el programa me animaban, mi hija también”, explicó la rubia de 52 años.

Asimismo, acotó que ahora experimenta otro tipo de interacción con sus seguidores, porque puede conversar con ellos. “Me hacen pedidos de todo tipo”, confesó para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Olenka Zimmermann aseguró que se nace modelo y que no solo se necesita un rostro bonito. “Tienes que tener esa energía, ser un poco exhibicionista, erotismo al mango” , dijo entre risas, al mismo tiempo que aseguró que no hace caso al ‘qué dirán’.

CUANTO CUESTA LA SUSCRIPCIÓN AL ONLYFANS DE OLENKA ZIMMERMANN

Según Amor y Fuego, el pago mensual que cobra Olenka Zimmermann para acceder a su contenido ‘hot’ en OnlyFans es de siete dólares. “No se trata de enseñar, se trata de actitud... yo no me calateo, yo me desnudo”, refirió la rubia.

