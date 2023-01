La actriz y ex reina de belleza, Olga Zumarán, afirmó que Alessia Rovegno hizo un buen papel en el ‘Miss Universo’, pero se le vio nerviosa y recuerda que cuando ella participó en el concurso de belleza le escondieron sus zapatos. Además, cree que Luciana Fuster podría ser una buena candidata para el ‘Miss Perú’ porque es ‘bonita, alta y fachosa’.

“A Alessia le vi bien en el Miss Universo, pero me pareció que la traicionaron los nervios. Una cosa es ser modelo, pero estar ante flashes internacionales puede presionarte un poco, nunca debe faltarle el desenvolvimiento, la sonrisa, la decisión para responder. Para mí hizo un buen papel, me gustó”, dijo Olga.

Se le ha criticado mucho a Jessica Newton...

Jessica es una experta en estos concursos. Yo creo que Alessia ha hecho un buen papel. Siempre pasa eso cuando concursas, haces un buen papel o tal vez no, pero después con los años se ponen mejor, yo creo que esta chiquita tiene en el ‘Miss Perú’ muchísimo para dar.

Por cierto se vocea a Luciana Fuster para el Miss Perú, pero muchos no están de acuerdo.

Ella puede concursar y que se prepare, además tiene que gustarte. Yo creo que sí a ella le gusta que se presente ahora o el próximo año

Tú le ves futuro en el Miss Perú...

Yo sí la veo bien bonita, alta, fachosa y tiene dominio de escena, de cámaras porque trabaja en radio y televisión, eso te ayuda mucho.

¿Qué te parece lo que dijo la ‘Mis Universo’ que no se bañó ni se lavó el cabello durante el concurso?

No me pareció y si lo hizo, que no lo diga. Hay cosas que no se cuentan. Tienes que bañarte, yo como jurado la jalaba. No puedes gustarle a todo el mundo, pero ha sido el gusto de ese jurado.

Olga Zumarán se realizó unos arreglitos estéticos

Alessia contó que le escondieron los zapatos, ¿suceden ese tipo de cosas?

A mí me sucedió en el 78, cuando participé en el Miss Universo. Me escondieron los zapatos y siempre lo he contado. Sucede de todo, te cortan los vestidos, te empujan, te pisan.

Hablando de otro tema, ¿cómo estás de salud?

Bien. En el 2021 me operaron (fue diagnosticada con cáncer en el cuello uterino) y estoy tranquila, sana, siempre haciéndome mis controles.

NUEVOS RETOQUITOS

Olga Zumarán se sometió a un nuevo tratamiento para reducir el abdomen y levantamiento de glúteos en la clínica estética ‘Stetic Smart’.

“Es lo último en tratamientos estéticos, ahora que todas queremos vernos regías. Además, es un tratamiento no invasivo, sin cirugías ni nada de eso, es una máquina de última generación que trabaja y moldea tu cuerpo mientras reposas sobre una camilla”, finalizó.