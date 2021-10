Olga Zumarán reveló que aunque siente temor porque le diagnosticaron cáncer de útero, es optimista y agradece los comentarios que sus fans, desde que hizo público que padece esta enfermedad, le dejan en redes sociales porque ‘son una inyección para el alma’ y le recuerdan que siempre será ‘La Bombón’ y la guapa ‘Mamá terremoto’ de ‘Mil Oficios’.

“Trato de estar bien, pero no voy a negar que tengo miedo, sé que todos vamos a partir en algún momento. Sin embargo, mi miedo es por dejar a mi hijita que tiene 21 años. Claro, ella tiene a su papá que vive en España, a donde pronto irá a continuar sus estudios de audiovisulaes, y bueno estoy tomando las cosas con calma”, contó.

¿Fue por un examen rutinario que te enteraste de tu estado?

Siempre me hago chequeos anuales y el año pasado por la pandemia no pude, entonces en agosto de este año dije ‘voy a pasar mis pruebas’. Fui al ginecólogo, me hizo el papanicolaou, mamografías y otros exámenes complementarios... y a la semana, cuando fui a consulta, me dijo: ‘ Señora Olga, hay una células que han salido un poco mal y lo mejor sería que vea a un ginecólogo-oncólogo y que se haga también una biopsia, pero no se preocupe hay que esperar los resultados de la biopsia’. La verdad, al escuchar la palabra cáncer me asusté, dejé el consultorio pálida, tanto que una enfermera que es mi amiga en la Maison de Sante, me acompañó hasta mi auto, pero ya he asimilado mi situación.

¿Ya tienes fecha para la operación?

Debe ser en unas semanas, ya todo está listo para que me operen en el seguro, estoy en la lista de espera y con mucha fe . Cómo es , no... siempre estuve del otro lado apoyando a las doctores del Inen, que pertenece al ‘Club de la mama’, a las damas voluntarias y mujeres que tenían cáncer, y hoy me tocó y el shock es fuerte.

¿Será un tratamiento con quimioterapias?

Luego de la operación, sí y estoy positiva. Mi hermana, se preocupa mucho por mí y no quiere que me digan muchas cosas, pero hay que afrontar el problema valientemente, es más una amiguita, con todo su cariño, me ha dicho que me puede dar una peluca. Desde que conté que tengo esta enfermedad recibo miles de mensajes de mis fans que son como una inyección para el alma y me dicen que siempre seré ‘La Bombón’ y una ‘Mamá terremoto’, estoy más que agradecida por ese cariño y también por el de mis compañeros artistas que me dan palabras de aliento. De está voy a salir vencedora.