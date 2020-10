Por: Lady Gamarra

Olinda Castañeda y su novio, el empresario Christian Marcial, tienen cuatro meses como pareja y dan fe de que los tiempos de Dios son perfectos, pues ambos se habían negado la posibilidad de rehacer su vida sentimental, pero Cupido los flechó con ‘guantes de nitrilo’ y ahora están a punto de casarse a fin de mes. Ella asegura que es ‘el hombre de su vida’ y él que la modelo tiene su carácter, pero es muy amorosa. En estas líneas cuentan más detalles de su historia de amor.

¿Cómo nació su relación?

Olinda: Unos guantes de nitrilo nos unieron.

Christian: En serio, fue por un requerimiento que le hice de guantes, el trabajo hizo que nos conociéramos.

Cupido hizo de las suyas en cuarentena…

O: Llegó en el momento menos esperado, ambos habíamos decidido que no queríamos tener nada este año, solo nos queríamos enfocar en trabajar, hacer dinero y pensar en nuestras familias.

Christian, ¿la tuviste difícil para conquistar a Olinda?

C: No. Fue bonito y de la nada. Todo comenzó como una amistad, luego hablábamos todo el día, después todos los días y aquí estamos ahora. Juntos y dentro de poco nos vamos a casar.

O: La tuvo más fácil.

¿Las cosas fluyeron rápido?

O: Fue muy bonito. Cuando empezamos a decir que nos gustábamos no sabíamos cómo reaccionar. Fue un amor distinto al que he podido sentir en toda mi vida, puro y bonito.

C: Era como un amor de adolescentes.

Christian, por ser Olinda una figura mediática, ¿la veías como un amor imposible?

No sabía nada de su vida, no veo mucha televisión. Sabía quién era, pero cuando hablamos por primera vez solo estaba preocupado por conseguir guantes de nitrilo y ella en vendérmelos.

O: Fue loquísimo.

¿Qué es lo que más rescatan de cada uno?

O: Cuando inicias una relación la persona como que se muestra con una careta y trata de demostrar algo que no es, pero él me conoció tal cual. Es un chico súper detallista, trabajador, con valores, ha criado bien a sus hijos y cada día me enamora más con sus detalles.

C: Es una excelente mamá, con buena crianza, amorosa, detallista, se preocupa mucho por mí y por mis hijos, que es algo que valoro muchísimo. Además, tiene un corazón dispuesto para Dios.

¿Quién lleva las riendas en la relación?

O: Él tiene la última palabra. Mi amor, ¿cuál es?

C: 'Sí, mi amor'. Olinda tiene carácter, pero no es una mujer dominante. Es muy amorosa.

Hay algunos hombres que se avergüenzan decir que son ‘pisados’, pero tú lo dices con orgullo…

C: Son tonterías (avergonzarse). Olinda es la mujer que Dios trajo a mi vida, para quedarse aquí y en la otra vida. Quiero estar con ella para siempre.

Olinda, ¿Christian te motivó a entrar al cristianismo?

Sí. Antes de iniciar una relación me habló de su testimonio y me gustó mucho. Ya venía buscando un cambio en mi vida y llegó Cristo a llenar mi corazón. No a cambiar mi vida, sino a mejorarla.

¿Harías un ‘mea culpa’ con la Olinda del pasado?

O: No hay ningún ‘mea culpa’. Mi vida que pasó ya es pasado y ahora es otra vida la que estoy viviendo. Estoy orgullosa de lo que fui y lo que soy ahora. Cuando recibes a Cristo en tu vida, él te perdona todo lo que pasó en el pasado. Christian ha sacado lo mejor de mí.

C: La idea es avanzar, crecer y mejorar.

Ahora son una familia numerosa porque cada uno tiene dos hijos. ¿Les gustaría encargar un bebé o ya ‘cerraron la fábrica’?

O: Si me ven panzoncita es porque estoy comiendo mucho, pero ya no más hijos. Los nuestros se llevan súper bien, me encanta porque su hija le ayuda a la mía en las tareas y los varoncitos juegan. Hemos formado una familia bien bonita.

C: Somos una familia numerosa, todo el día jugamos o sino vamos a la playa.

Son una pareja que puede dar fe que los tiempos de Dios son perfectos…

C: Has dicho algo muy cierto y eso está escrito. Le doy gracias a Dios porque Olinda llegó a mi vida.

O: Hemos tenido la oportunidad de conocernos en el pasado y creo que no se hubiera generado lo que hoy tenemos porque ahora estamos con Dios.

¿Cómo llevan el tema de los celos?

C: No soy celoso, para nada. Olinda me da confianza y ella tampoco es celosa.

O: Antes era súper celosa, pero él no me da motivos. Christian me da paz, seguridad y tranquilidad.

También son socios de su propia empresa…

C: Tenemos la marca ‘Bio-XPro’, estamos dándole duro al trabajo y por la coyuntura vendemos alcohol, pero dentro de poco lanzaremos una línea más completa de productos.

O: Nos proyectamos mucho.

Su boda estaba planeada para el pasado 8 de octubre, ¿qué pasó?

C: Dependemos del Reniec por unos trámites.

Se casan de todas maneras este mes, ¿será una boda grande?

O: El matrimonio civil será más íntimo, está programado para fin de mes y la boda grande queremos que sea en la playa. Esperemos que se pueda y tener todos los permisos para evitar problemas.

Para terminar… Tilsa Lozano y Jackson Mora cumplieron un año de relación hace unos días. ¿Sus mejores deseos para ambos?