Olinda Castañeda deja el modelaje y ahora predica la ‘palabra’ a novios que están por casarse

¿LE DARÁ CONSEJITOS A TILSA Y JACKSON? Olinda Castañeda contó que dejó de lado el modelaje para dedicarse a predicar la palabra de Dios a parejas que están por casarse y trabajar en su agencia de viajes, pues de esta manera tiene más tiempo para compartir con su familia.

Olinda, hace varios meses que no apareces en televisión, ¿cómo te está yendo?

Bien, tranquila y feliz, enfocada en crecer espiritualmente, llevando cursos con mi esposo, pues estamos ayudando a parejas o novios que están por casarse y necesitan un aporte mediante Dios. Los miércoles hay un ministerio en mi casa con algunos amigos que son parejas, estamos también con el pastor, creciendo de a pocos.

Estás predicando la palabra de Dios…

Sí, después de tantos tropiezos que tuve en mi vida, de errores que cometí en el pasado, conocí a Dios y dije que me gustaría muchísimo ayudar a pensar (a las personas) que han pasado lo mismo que yo, y puedan entender que lo único cierto es la ‘palabra’. No es fácil cuando uno decide casarse, hay parejas que piensan que la solución está en el divorcio, pero para Dios no existe el divorcio.

¿Tú también estás aplicando esas enseñanzas en tu matrimonio con Christian?

Claro, es una lucha, porque nuestro cuerpo y la carne nos jalan al pecado.

Jackson Mora acaba de comprometerse con Tilsa Lozano, ¿a ellos también les podrías brindar una charla?

Prefiero no opinar de ellos, te estoy contando lo que estoy haciendo ahora, tratando de crecer espiritualmente.

¿Tampoco los felicitas?

Prefiero evitar el tema.

