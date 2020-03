Olinda Castañeda vive su mejor momento al lado de su familia y amigos. La modelo cumplió 38 años y está agradecida por todo el cariño que recibe de su círculo más cercano.

“Se feliz a tu manera ☺️ porque la felicidad no es lo que te dicen los demás , si no lo que a ti te hace feliz”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram para recibir sus 38 años. En esta red social compartió las instantáneas de la íntima celebración que realizó.

Olinda Castañeda sorprendió a sus seguidores luciendo el mismo outfit que su pequeña en la celebración. “Ser el orgullo de tu pequeña es la felicidad más grande que puede sentir una mamá, juntas siempre, mi compañerita de vida. Nuestro lindo outfit”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram. La publicación tiene cerca de 8000 me gusta. Los seguidores de la modelo le desean lo mejor en esta nueva etapa.

En las imágenes del cumpleaños de Olinda Castañeda también destaca la presencia de Shirley Arica, quien se ha convertido en su mejor amiga por los shows que realizan juntas. Ambas se hacen llamar ‘Las chicas Tusa’ y realizan sexys y divertidos shows para adultos.

La relación entre ambas es tan fuerte que fue Shirley Arica quien acompañó a Olinda Castañeda en ‘El Valor de la Verdad’. En aquella oportunidad, la modelo le agradeció su presencia en el espacio televisivo con una sentida publicación de Instagram. “Te van a criticar por lo que eres por lo que no eres , por lo que dices por lo que no dices , por lo que hiciste por lo que no hiciste , juzguen , griten , digan lo que tengan que decir , hoy me sentaré a contar mi verdad y que sepan que por mas que sea una persona mediática que tiene su vida expuesta también soy humana también siento dolor , también cometo errores y la Olinda de hace 3 , 4 años no es la misma Olinda de hoy , todos evolucionamos y ese es el trabajo que tenemos todos que hacer ✨✨ gracias mi peti @shirleyarica27 por acompañarme en esta difícil decisión ♥️”, se lee en la mencionada red social.

