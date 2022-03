RADICAL CAMBIO. Olinda Castañeda reapareció en la televisión para mostrar el nuevo rumbo de su vida luego de convertirse a la religión cristiana y casarse con su esposo Christian Marcial, en el 2020.

La exmodelo no quiere saber nada de los shows de carwash que realizaba junto a Shirley Arica y mucho menos desfilar en discotecas, como antes lo hacía, ya que viene trabajando el tema de la tentación y el pecado.

“No quiero desfilar en discotecas y tomé esa decisión, no porque él me haya dicho o porque me prohíben acá, simplemente me nace porque nosotros trabajamos mucho aquí y estudiamos el tema de la tentación y luego llega el pecado” , explicó a las cámaras de Magaly TV La Firme.

Olinda Castañeda: “No voy a estar jugando con el enemigo en una discoteca”

Durante el reportaje del programa de la ‘Urraca’, se recordó que Olinda Castañeda tuvo varios escándalos y viajes controversiales, ante ello la exmodelo explicó que puede viajar con su esposo sin ningún problema, pero que siempre podrá su fe primero.

Olinda Castañeda invita a Magaly Medina a su templo (Video: ATV)

“Podemos viajar a Tulum (México), podemos irnos donde queramos, pasarla bien a divertirnos. Yo no voy a darle la gloria a Dios y voy a estar jugando con el enemigo en una discoteca, eso no está bien, eso es tentar a Dios, es un pecado”, recalcó.

