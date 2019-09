Olinda Castañeda fiel al peleador Jackson Mora | ENTREVISTA

Olinda Castañeda negó que haya retomado su relación sentimental con Jackson Mora, luego que fue captada, por el programa ‘Magaly TV, la firme’, apoyando al peleador peruano en una competencia. Además, prefirió restar importancia a las críticas y burlas de Magaly Medina, quien la calificó como una ‘chica sin dignidad’.

Magaly te criticó por asistir a una pelea de Jackson Mora, a pesar de que él fue ampayado con Tilsa Lozano...

Siempre voy a las peleas porque me gusta y practico boxeo. Además, muy aparte de la relación que hemos tenido, seguimos siendo amigos. Muchas personas no pueden entender, quizá van a pensar con el ego y orgullo, pero no soy así. Estuve con él (Jackson) durante su preparación (para la pelea) y no me pareció mal apoyarlo.

¿No descartas la posibilidad de que puedan regresar?

Una nunca sabe lo que pueda pasar ni qué decisión se pueda tomar. La idea es perdonar y ver qué pasa más adelante.



Tendrá que hacer muchos méritos para reconquistarte, luego de las imágenes donde se le vio con Tilsa...

Obviamente. No estuve bien lo que hablé (sobre Tilsa), aquí no hay culpables ni nada.

¿Haces un ‘mea culpa’ con respecto a los calificativos que tuviste contra Tilsa?

Fue una manera muy fuerte en la que hablé, un momento en que me dejé llevar por la cólera y reaccioné como cualquier mujer reaccionaría.

¿Le pedirías disculpas?

No. Ya dije que fue un error expresarme así de una mujer y eso para mí es asumir la responsabilidad de haber hablado fuerte, pero no tendría por qué pedir disculpas a nadie.