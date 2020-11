Olinda Castañeda está emocionada y nerviosa porque este fin de semana contraerá matrimonio civil y religioso con su pareja, el empresario Christian Marcial, con quien tiene cuatro meses y medio de relación.

“Estoy muy emocionada, feliz y con todos los nervios del mundo porque faltan días para mi boda civil y cristiana”, sostuvo la modelo.

¿Ambas ceremonias serán el mismo día?

Sí, primero me caso civil y luego religioso.

¿Siguen los planes de que se realice en la playa?

Gracias a Dios ahora está permitido y nos casaremos en la playa con las personas que más queremos, en un lugar abierto y con afluencia solo del 30%. La hija de Christian y mi hija se vestirán igual y se encargarán de botar las rositas mientras caminamos al altar. Mi papá está contento, él me entregará y nuestros hijos, los hombrecitos, llevarán los aros. Luego, tendremos una pequeña recepción muy íntima.

¿Será fuera de Lima?

Eso es secreto

¿Ya tienes todo listo?

Mañana me entregan el vestido y Christian está preocupado porque no encuentra calzado para su terno del diseñador ‘Genaro Rivas’. No he visto el traje, pero me dice que está hermoso y necesita unos zapatos acordes.

Dicen que es de mala suerte que el novio vea el vestido de la novia…

Él no ha visto mi vestido, un día antes de la boda se irá y ya nos encontraremos en la ceremonia.

Publicaste un video donde estaban practicando el vals…

Sí, aprendimos rápido la coreografía, en dos clases, felizmente Christian tiene buen oído, está un poquito ‘duracel’, pero no tiene dos pies izquierdos ja, ja, ja.

Será un momento único, ¿sientes que te casarás con el hombre de tu vida?

Claro, él saca lo mejor de mí y será un momento único que no volverá a pasar porque será para siempre, a no ser que renovemos votos.

Olinda, ¿tendrás despedida de soltera?

No sé, mi ‘Peti’ (Shirley Arica) es mi madrina de boda y me tendrá que organizar algo, pero la verdad no he pensado en eso, lo que queremos es irnos de viaje, pero ya será el próximo año.