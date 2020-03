Olinda Castañeda aclaró que no es la amiga a la que acusó Shirley Arica de haber filtrado la información para que la ‘ampayen’ con Jean Deza, y que su amistad con la ‘Chica realidad’ sigue muy firme.

Olinda, hace poco Shirley dijo que ya sabía quién había filtrado la información del último ampay con Jean Deza. ¿Sabes algo al respecto?

No sabría decirte, no me ha contado nada de eso.

Shirley dijo que no se podía confiar en nadie dando a entender que fue alguien de su confianza. ¿No se estaba refiriendo a ti?

Ella tiene más amigas, no soy la única. El día del ampay ella salió con otro grupo de amistades, pues yo estaba trabajando. Nunca me prestaría para una cosa así.

¿Entonces mantienes comunicación fluida con Shirley?

Sí, claro, no tenemos ningún problema.

¿Qué medidas estás tomando para protegerte de la pandemia?

Estoy muy preocupada, no salgo de mi casa y estoy viendo cómo cuidar a mis pequeños, porque ellos sufren de los bronquios.

¿Solo ellos o tú también tienes ese problema?

Yo también. En invierno siempre terminamos nebulizados, así que tengo que tener más cuidado con ellos, y estoy siguiendo las instrucciones de quedarme en casa.

¿También se han cancelado tus presentaciones?

Sí, las de todos. Este mes ya no habrán más shows ni presentaciones para frenar la pandemia. (F. L.)