La modelo Olinda Castañeda contó que está ansiosa y feliz porque dentro de pocos días pasará a la fila de casadas junto a su novio Christian Marcial. Sin embargo, aclaró que ambos han desistido de televisar su boda porque desean que sea una ‘ceremonia privada y familiar’.

Olinda, falta poco para tu boda, ¿nerviosa?

Más o menos, sobre todo con la organización de la boda, pero gracias a Dios tengo una ‘wedding planner’ que es una capa y me está ayudando bastante.

¿Vas a televisar tu matrimonio?

No. Será una ceremonia con mi familia y sin cámaras.

¿La boda será en Lima?

Sí, pero preferimos no dar fecha exacta (será a fines de noviembre) porque queremos que sea un día lindo, tranquilo y sin prensa.

Hace poco se fueron a Punta Sal, ¿dónde será la luna de miel?

Nos vamos de viaje a México y Panamá.

DESCARTAN EMBARAZO

Cabe mencionar que Olinda y Christian han descartado la posibilidad de encargar un bebé luego del matrimonio porque ya tienen una familia numerosa, pues cada uno tiene dos hijos.

“Si me ven panzoncita es porque estoy comiendo mucho, pero ya no más hijos. Los nuestros se llevan súper bien, me encanta porque se ayudan con las tareas y juegan. Hemos formado una familia bien bonita”, refirió Castañeda.