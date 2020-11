INCÓMODO. Así se mostró el papá de Olinda Castañeda con una reportera de Amor y Fuego, que llegó hasta el local donde se realizó el matrimonio de la modelo con su novio cristiano, ahora esposo, Christian Marcial.

En las imágenes difundidas por el programa de Rodrigo González se ve al padre de Olinda visiblemente fastidiado por la presencia de la prensa a las afueras del lugar. “No debe todavía hacerse conocido. Era una situación secreta. Sé que es una persona pública pero no sé...”, dijo.

“No se quería esto. No deberían hacer esto. Si no los invitan no deberían venir. Si no les han pasado la voz significa que no quieren que haya publicad, de todas maneras, no está bien esto”, agregó.

Cabe indicar que Olinda Castañeda se casó en una ceremonia íntima, donde habían al menos 30 personas. La Policía, por la queja de los vecinos, llegó hasta el lugar e intervino a los asistentes. Los novios e invitados terminaron en la comisaría, pero en palabras de la modelo solo fue para sentar la incurrencia.

Una vez fuera de la dependencia policial, los esposos e invitados regresaron al local y armaron una fiesta, donde se ve a varias personas disfrutando, bailando y bebiendo bebidas alcohólicas.

Papá chotea a reporteros de Amor y Fuego por asistir a su boda | Amor y Fuego