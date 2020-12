Olinda Castañeda contó que ayer se animó a practicar tiro junto a su esposo Christian Marcial, quien tiene un poco de conocimiento sobre el tema.

“Me encantó (practicar tiro). Ya había disparado antes en el Polígono, pero ahora fue en un campo de entrenamiento que tiene el primo de Christian y es otra cosa”, comentó la modelo.

¿Sacarás tu permiso para portar armas?

Me ha gustado y creo que sí. Mi esposo me está dando instrucción porque él la ha recibido del GOES en el SUAT.

¿Estás practicando para tu protección?

Lo hago porque me gusta, pero uno nunca sabe y es mejor tener conocimiento.

¿Y cómo marcha tu matrimonio?

Súper, estoy demasiado feliz. Ya tenemos semana y media de casados y disfrutamos de nuestro amor todos los días.

¿Él no ha cambiado en nada?

Christian está más atento, más amoroso, ya se mete a la cocina…

¿Está de ‘Esperancito’?

Ja, ja, ja, siempre nos ayudamos y cocinamos juntos. Nos gusta (hacer) lo mismo, la idea en un matrimonio es ser un equipo y nosotros lo somos. (D. Bautista)bhDice que su esposo la está instruyendo y no descarta sacar permiso para portar armas.