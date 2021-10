El pasado 6 de octubre, día en que cumplían dos años de relación, Jackson Mora aprovechó esta fecha especial para pedirle matrimonio a Tilsa Lozano, quien aceptó la propuesta y quedaron comprometidos.

Como era de esperarse las opiniones sobre el hecho no se hicieron esperar y la última en ser consultada fue Olinda Castañeda, quien fue pareja del peleador y acusó a la popular ‘Tili’ de meterse en su relación.

El programa “Mujeres Al Mando” se comunicó con la modelo para conocer qué pensaba sobre el hecho; sin embargo, ella fue muy cortante. “No tengo nada que opinar, nada que decir absolutamente”, indicó inicialmente.

La reportera no se quedó contenta con la respuesta que le dio e insistió: “¿Les deseas en todo caso lo mejor?”, ante lo que Castañeda volvió a dejar en claro que no le interesa hablar del tema: “No, no, en verdad, prefiero no opinar”.

“Estoy casada con el hombre de mi vida, ¿para qué voy a estar hablando de otras personas? No necesito hablar de nadie... Como puedes ver tu yo estoy alejada de la televisión ya bastante tiempo”, finalizó.

