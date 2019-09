Olinda Castañeda pone la otra mejilla a Tilsa Lozano | FOTOS

Olinda Castañeda dijo que cometió un error al llamar ‘robamaridos’ a Tilsa Lozano, después que el programa ‘Magaly TV, la firme’ presentara el ampay de la ‘Vengadora’ con su expareja Jackson Mora.

“Mi respuesta fue como respondería cualquiera que tenga un novio consentido que viaja contigo y de la noche a la mañana aparece con una persona en la madrugada. Yo me siento ofendida y, claro, opinan de lo que respondo y no ven el trasfondo del asunto, de cómo me siento”, afirmó.

Su abogada, Katty Cachay, dijo que Tilsa va a demandarte.

Mi abogado está esperando esa querella para responderle. Me parece una pérdida de tiempo, habiendo tanta carga procesal en el Poder Judicial, que a la menor opinión que uno da te intimidan con una demanda. No dije nombres y al final no es culpa de la chica, sea quien sea que se involucre con mi ex, es solo culpa de él.

¿Te arrepientes?

Lamentablemente me dejé llevar por la cólera en esa declaración. Somos mujeres y acepto que cometí un error al culparla.



¿Sientes temor por este juicio?

No tengo miedo de eso.

¿Y no hay forma de que puedan conciliar y conversar con sus abogados?

Ese juicio no tiene pies ni cabeza. Estoy alejada de la televisión hace dos años, no vivo de eso (show), por este problema me han llamado de todos lados, hasta de ‘El valor de la verdad’, y decidí no hacerlo porque no necesito demostrar nada. La señora sí vive de esto y, si desea hacer un circo de algo tan doloroso, pues que lo haga sola porque no diré nada más.