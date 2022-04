Olinda Castañeda dijo que Dios curó todas las heridas de su corazón y hoy se siente una mujer nueva, pues tiene mucho amor, salud y paz.

Olinda, ¿qué significado tiene para ti la Semana Santa?

Es un tiempo para recordar el gran amor que Dios tiene por nosotros y el sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz.

¿Qué reflexión harías en estas fechas?

No esperen que sea Semana Santa para que se acuerden del sacrificio de Jesús, vivamos todos los días buscando en él, siendo obedientes con su palabra, arrepintiéndonos y recibiéndolo en nuestro corazón. Muchos creen que dejando de comer carne estos días van a ser salvados y así no es. Tenemos que alimentar nuestro espíritu con amor, paciencia, gozo y paz todos los días del año.

¿Con qué versículos de la Biblia te sientes identificada desde que entregaste tu corazón a Dios?

En estos dos últimos años muchos versículos han llegado a mi vida, como Isaías 41:10 cuando me sentía abrumada. Jeremías 33:3 cuando sentía que no podía más. Todo Santiago para entender cómo debemos vivir y tener nuestra relación con Cristo. Filipenses 4:13 para darme ánimo. Y en esta Semana Santa Gálatas 5:16-26. Juan 14:6 en este versículo te explica cuál es el único camino, cuál es la única verdad y quién nos da vida.

¿Sientes que comenzaste una nueva etapa en tu vida desde que te acercaste a la palabra de Dios?

Claro, todos los que nos arrepentimos de corazón vamos a ser justificados (perdonados de todo pecado). En ese momento es cuando volvemos a nacer y entendemos que somos una nueva criatura de Cristo.

Muchos jóvenes aprovechan estos días para divertirse, ¿qué opinas?

Que nada de lo que hagan llenará el vacío que siente en su corazón. Tomar, ir a discotecas, las drogas y más, nada llena ese vacío, solo lo puede llenar Jesús, búsquenlo y van a conocer el verdadero amor. No tengo palabras para describir el amor que siento por Cristo, él curó todas mis heridas, todo mi dolor, me abrazó y jamás me dejó. Me siento bendecida por tener mucho amor, salud y paz.

¿Qué acostumbras hacer por estos días?

Estaré con mi familia, compartiremos con nuestros hermanos de fe en ayuno, en oración. Es tiempo de compartir la palabra como lo hacemos todo el año y les agradezco mucho el espacio.