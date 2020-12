NO PERDONA. Olinda Castañeda fue entrevistada por Rodrigo González y Gigi Mitre para el programa Amor y Fuego sobre la intervención policial en el día de su matrimonio. Al respecto, la modelo precisó que no incumplió ninguna norma, sin embargo, la insistencia de los conductores mortificó a Castañeda.

Olinda Castañeda no soportó los cuestionamientos que le hicieron Rodrigo González y Gigi Mitre por celebrar su matrimonio. “Mintieron con respecto a Shirley, dijeron bien claro que ella llegó después. Yo nos lo he invitado a mi matrimonio, no les he pedido que vayan, para qué van a filmar si nadie los invitó”, menciona.

“Nunca hubo ninguna fiesta, fue la música que yo baile con mi esposo porque a mí se me dio la reverenda gana con mi esposo, si me dio la reverenda gana de bailar con mi familia lo hago”, indica Olinda Castañeda.

Gigi Mitre precisó que sólo quería aclarar porque la modelo acusó a su programa de llamar a la Policía Nacional del Perú. “Ustedes entran a la broma y luego quieren limpiarlo, ya sabemos quien ha sido y ya está, no hay irregularidad” agrega.