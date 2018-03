Olinda Castañeda quiere conversar en privado con Tilsa Lozano [VIDEO y FOTOS]

La modelo Olinda Castañeda evitó polemizar con su rival Tilsa Lozano y dijo que ahora es ‘otra’ y no desea estar involucrada en escándalos.



“Yo me he alejado de los escándalos, no más peleas. En el pasado me equivoqué y no quiero hacerlo ahora. ‘Que yo comenté’, ‘que ella comentó’, esas frases son cosas del pasado. Si cometí un error, fue tiempo atrás, ya no voy a hacerlo”, dijo Olinda Castañeda.



“Hay que tener las cosas tranquilas, porque Tilsa está embarazada y todo lo que ella siente, lo siente el bebé. Yo sé, porque he sido madre”, sostuvo Olinda Castañeda.



En otro momento, confesó que le gustaría conversar de modo privado con Lozano, para aclarar algunos malos entendidos.



ENAMORADA

​

Olinda Castañeda también contó que actualmente se encuentra enamorada, pero que su galán vive en el extranjero.



“Estoy enamorada, mi corazón ya tiene dueño, pero él no vive en Perú”, dijo, por eso no le afectó el ‘ampay’ que presentaron en ‘Amor de verano’, en donde se ve a su anterior pareja Jean Francois muy cariñoso con Karla Mendiola , exesposa de Martín Terrones.





