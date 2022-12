Nunca ha dado una entrevista. Lo poco que conocemos de él es a través de sus redes sociales en las que muestra el estilo de vida que comparte junto a su pareja, Fátima Segovia. Sin embargo, esta vez Omar Bolaños Zuñiga ha decidido romper su silencio para develar ante el público ese lado que no muestra en fotos o videos. En una íntima conversación, el joven empresario presenta su proyecto musical bajo el nombre de ‘OBZ’ y cuenta que pronto lanzará un tema musical que promete ser el ‘hit’ del verano.

En entrevista con Trome, Omar Bolaños da detalles de cómo inició este sueño de ser cantante, además habla de su faceta de padre y de los planes a futuro que tiene al lado de grandes productores. Indica que no parará de luchar hasta ser reconocido internacionalmente y llegar a los Latin Grammy. Este es el otro lado de Omar Bolaños.

¿Cómo nace tu pasión por la música y cómo decides dar este siguiente paso de convertirte en cantante y músico?

Me apasiona la música desde niño, me la pasaba viendo MTV, me encantaba Nsync, Usher, Pharrell Williams, Black Eyed Peas, Nelly, Michael Jackson, obviamente, etc. Soñaba con cantar y triunfar como artista algún día, siempre fue mi sueño. La decisión de emprender esta nueva aventura no es de ahora, canto desde adolescente, he tenido profesores de canto y de teatro. Me di cuenta de que no hay nuevos artistas latinos que realmente me sorprendan (musicalmente), hay grandes showman, pero siento todo muy parecido, muy genérico, algo para que dure una semana y la gente se olvide. Sabia que si me daba una oportunidad y me ponía las pilas, podría demostrarle al mundo mi talento, mis ideas y el oído que tengo para la música. Siento que tengo mucho que aportar no solo a la música latina sino también al público internacional que es realmente al cual aspiro.

¿Cómo te has preparado para esta nueva faceta? ¿Tomaste clases de canto?

Estos últimos meses he estado muy metido en la música, en practicar, cuento con un vocal coach local, Lucas Torres, que me ayudó a potenciar mi talento a niveles que ni yo sabia que era capaz de lograr. Trabajo con dos productores dominicanos residentes en USA que captan a la perfección las ideas y ritmos que tengo en mente para mi primer y próximo álbum de estudio: HECMA BEATS y ABDI MOTTA. Ellos han trabajado además con artistas latinos súper reconocidos.

Muchos personajes del espectáculo también han probado suerte en la música pero no han trascendido ¿Qué tienes pensado hacer para que tu carrera despegue?

Decir que no han trascendido me parece que no me corresponde a mí decirlo, cada quien va a su propio ritmo, con su propia esencia. Sobre mí, lo que me diferenciaría sería el sonido, la voz, el feeling que le pongo a cada estrofa y el inglés que domino. Al crear las letras, puedo mezclar los idiomas y hacer temas en spanglish como ‘So fine’. Estoy súper enfocado y sé que puedo.

Cuéntanos sobre ‘So fine’, ¿En qué te inspiraste y cómo se realizó la producción?

Tenía ya pensado empezar en la música, pero no tenía un plan de trabajo ni una fecha exacta. Un día, mientras entrenaba en la corredora escuchando beats instruméntales, encontré una que al instante fluyó conmigo y ni bien reventó el bajo me fluyó el coro y la melodía. Fue una señal porque incluso yo me quedé sorprendido. Me salió un temón de la nada. Contacté a Hecma, dueño de ese beat, y le propuse trabajar juntos, le mostré mi canción, le fascinó. Luego, me presentó a Abdi, mi otro producer, y creamos una pista parecida en base a lo que yo había creado. Fueron varios meses de trabajo hasta lograr un resultado que aún sigue en post producción, ya que busco la excelencia en cada tema.

¿Tienes en mente quizá lanzar un disco hacer presentaciones y cantar en vivo para demostrar tu talento?

‘So fine’ es parte de un disco con distintos ritmos musicales que sacaré, será mi primer disco de estudio, estoy metido en la música de lleno. Si hago algo, lo hago bien. Siempre voy a dar el 110% nada a medias, esto va a ser un éxito y no es por ser arrogante, confío demasiado en mi talento, me conozco y sé de lo que soy capaz de lograr.

EL OTRO LADO DE OMAR BOLAÑOS

Si bien es cierto, esta es la primera vez que das una entrevista ¿Estás preparado para recibir críticas ahora que serás un personaje público?

Nuestra vida privada es algo muy importante nosotros, pero ahora me toca a mi abrirme un poco más por el tema de la música, no tengo problema con eso siempre y cuando sea sobre mi carrera. Sobre los comentarios positivos o de hate, estoy acostumbrado. ¡Imagínate! 10 años con Fátima, he aprendido con el tiempo a sobrellevarlo de la mejor manera, no me afecta, es algo inevitable y he aprendido a lidiar con eso. Hay muchos comentarios positivos y de aliento, incluso son más que los negativos.

Cuéntanos cómo es Omar más allá de las redes sociales porque siempre muestras tus lujos, tu día a día y esa faceta de ‘éxito’.

Soy una persona que, gracias a Dios, siempre he podido darme algunos lujos, crecí en una buena familia, estudié en un buen colegio y universidad. Así que lo de los ‘lujos’ por la ropa, relojes, zapatillas, etc., es algo normal, el tema es que recién muestro esa faceta. La gente puede pensar que es gracias a Fátima, que me mantiene, o que yo no trabajo. Trabajo todo el día, me levanto a las 5 de la mañana a entrenar, después llevamos a los bebés al cole (tenemos 3 hijos) vivimos una vida súper tranquila, alejados de escándalos , enfocados al 100% en nuestros hijos, somos hogareños, el hecho de que no mostremos eso en las redes es por decisión propia, no queremos mezclar algo tan íntimo, tan impórtate para nosotros con trabajo o exponer a nuestros hijos de ninguna manera, a lo mejor cuando sean un poco más grandes, pero por el momento no.

¿Cómo es la faceta de Omar como padre?

Súper engreidor, cariñoso, siempre juego con ellos, los llevo al parque, les he comprado miles de juguetes, me encanta llevarlos yo mismo al cole y recogerlos también. Tienen 5 y 6 años y son maravillosos, la verdad no podría pedirle a la vida mejores hijos. Son mi todo. Y la mayor tiene 16 años, a los 3 los amo por igual, a pesar de que la mayor no es mi hija biológica, para mí es hija, yo la he criado, vivo con ella desde que tiene 7 años la he llevado a primaria de la mano cuando la llevaba al cole cuando era chiquita ósea, es mi hija. Es algo que simplemente nace no lo eliges, solo te toca y es algo maravilloso. Y estoy súper orgulloso de la mujer en la que se a convertido, tan linda no solo por fuera sino por dentro, da cero problemas, es muy madura, tiene metas muy claras.

Por otro lado, también existen los comentarios negativos por ese personaje que ven en redes sociales ¿Hubo algún mensaje que te afectó alguna vez?

No me afectan los comentarios en Instagram, solo bloqueo y sigo con mi vida como si nada, es gente envidiosa que no puede aceptar que a alguien joven le vaya bien, gente que no está feliz con su vida y ataca a los demás, pero créeme que los entiendo, no todos tenemos las mismas oportunidades es por eso que siempre hacemos obra social, eso es otro aspecto de nuestra vida que nunca grabamos ni contamos, me parece que esos gestos son algo muy gratificante cuando es real, no para crear contenido o noticia. Me parece ridícula la gente que hace eso . Soy un chico humilde así no parezca , trato a todos por igual, la gente piensa que soy creído pero es todo lo contrario, le respondo a todos y a cada uno de mis seguidores, sea lo que sea que me pregunten.

Tienes una marca de ropa y otros negocios, cuéntanos sobre eso y cómo lo vinculas a tu proyecto musical.

OBZ CLOTHING, ya vamos a cumplir 3 años, el crecimiento que hemos tenido en ese tiempo ha sido muy muy bueno, tenemos clientes fijos, vendemos a tiendas al por mayor, auspicio a artistas conocidos del medio local. Además, tenemos nuestro propio taller donde no solo fabricamos sino que también ofrecemos servicios de confección, estampado y producción final para terceros. Es un negocio que está creciendo muchísimo, ahora más que nunca la gente quiere emprender. Y la tercera empresa está enfocada en el rubro de eventos grandes, tipo ferias de streetwear, eventos importantes, conciertos, etc.

EL AMOR MÁS ALLÁ DE LAS CÁMARAS

Cuéntanos también cómo te ha apoyado Fátima, tu esposa, en tu decisión de ingresar a la escena pública. Se especula mucho en redes sociales pero me saber cómo es ella detrás de cámaras.

Fátima es una mujer increíble, la gente no tiene idea de lo buena madre, hija, hermana, pareja que es. Es súper dedicada a sus hijos, está pendiente de todo así tengamos una nana a tiempo completo, siempre estamos con ellos. Ella me apoya en cualquier decisión que tome, me da todo su apoyo moral y emocional, más no económico. Mi música y todos mis proyectos son parte de mis ahorros, de mis emprendimientos y herencias familiares, no como la gente piensa. Fátima es un ángel, ayuda a la gente sin esperar nada a cambio, si pudiera elegir a una persona para que sea mi pareja y la madre de mis hijos la escogería mil veces más. Es mi mejor amiga, mi compañera, mi apoyo, nos reímos, nos burlamos de todo, vivimos muy felices, siempre estamos riéndonos de todo, es una relación linda. Hemos tenido altos y bajos como todo el mundo, somos humanos, tampoco voy a decir que somos un cuento de Disney, pero para que una relación funcione, ambos tienen que poner de su parte y trabajar mucho para poder llevar a cabo una buena relación, plena, feliz. No es fácil, pero si de verdad amas a la persona, se puede lograr y nosotros somos ejemplo de eso.

Finalmente, cuéntanos si ya tienes fecha de lanzamiento oficial y que otros proyectos tienes para 2023.

Tenemos 3 canciones en post producción con mi equipo, la primera en salir será ‘So fine’ que calculo estará siendo el lanzamiento oficial el 15 de enero aproximadamente, justo para verano. Desde ya les digo es un temón, los voy a poner a bailar a todos, grandes y chicos, hombres y mujeres. Es un trabajo muy buen logrado y enfocado en que sea mundial. No voy a parar hasta estar en los Latin Grammy, guarda esta entrevista y en unos años verás cómo cumpliré todas estas metas,

¿Un mensaje final?

Aprovecho este espacio para dirigirme a los jóvenes que tienen sueños, metas, pero que por equis motivos, baja autoestima o limitaciones económicas, etc., les digo que no la piensen, simplemente háganlo, cómo puedan, siempre hay una manera y pueden contar conmigo para cualquier consejo. Nada es imposible, sigan sus sueños, no se rindan nunca.

