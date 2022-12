Omar Bolaños Zuñiga se lanza como cantante y promete estrenar el ‘hit del verano’

Omar Bolaños Zuñiga, esposo de Fátima Segovia, se lanza como cantante y presenta su proyecto musical bajo el nombre artístico de ‘OBZ’. El joven músico busca hacerse un nombre en la industria con el lanzamiento de su tema ‘So fine’.

A través de sus redes sociales, Omar Bolaños dio detalles de esta nueva faceta en la que incursiona de lleno con el próximo lanzamiento de su tema musical.

“Esta es una nueva etapa para mi, nuevos retos, nuevas metas, objetivos súper claros y a demostrar de que estoy hecho!!! Mi música hablará por sí sola, así que estén atentos porque se viene mi primer single #SOFINE en todas las plataformas digitales”, comentó en sus redes sociales.

El también empresario agradeció las muestras de apoyo en este nuevo proyecto con el que busca demostrar su talento para la música.

Estoy demasiado agradecido con la gente que ha escuchado mi música, y confían en mi talento, y me mandan tanta buena vibra y mensajes de apoyo, eso me la sube un montón y me motiva demasiado. No tienen idea.

FÁTIMA SEGOVIA LE DA SU APOYO

A través de sus redes sociales, Fátima Segovia también apoyó a Omar Bolaños dedicándole un emotivo mensaje de aliento en su nueva faceta.

“Siempre sorprendiéndome amor 😍 ! Eres el mejor !🔥 ahora es mi canción favorita 😋😌🤫😚.. gracias por ser el extraordinario hombre que eres en todo sentido . Te amo !! ❤️”, escribió la exactriz cómica.

MÁS INFORMACIÓN: