El periodista deportivo Gonzalo Núñez decidió retirarse en vivo de su programa en Exitosa tras toser y revelar que tiene síntomas de COVID-19.

Tras quejarse que no había sido incluido en una lista para que le tomen la prueba, a pesar de que él había informado que tenía síntomas, Núñez optó por retirarse del set que comparte con Silvio Valencia y Óscar Paz.

“No estoy programado, no quieren hacerme la prueba. No estoy en la lista. Estoy diciendo que tengo dolor de garganta, me duele la cabeza”, comentó Gonzalo.

Ante esta revelación, su colega Óscar Paz le recomienda salir del set para evitar el contagio: “Señor, entonces retírese, porque nos va a contagiar”.

Luego de unos segundos, el exconductor de Fútbol en América empieza a toser sospechosamente y en seguida decide retirarse de la mesa de conducción.

