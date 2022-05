¿CÓMO? Carla Barzotti fue entrevistada por el programa de Magaly Medina tras abrir su OnlyFans, plataforma para adultos que ha cobrado notoriedad. La ‘urraca’ le consultó a la modelo hasta cuánto está dispuesta a llegar y le comentó los casos de Xoana González y la ‘Chuecona’, quien realizar contenido triple XXX.

Barzotti recalcó que no juzga a nadie y que cada quien es libre de llegar hasta donde quiera con su cuerpo. “Yo no juzgo a la gente ni mucho menos, pero jamás haría pornografía definitivamente. El sexo es algo íntimo con tu pareja, con amor”, recalcó.

Sin embargo, la expresentadora pareció hacerle el “fuchi” a las modelos mencionadas. “Eso lo llevas en el ADN, eso de las plumas y lentejuelas, las bataclanas está en el ADN. Yo soy modelo , yo soy actriz, entonces yo voy por ese lado, he hecho desnudos artísticos”, manifestó.

“Yo pornografía no (¿Erotismo?) Sensualidad, me he caracterizado por los papeles que he interpretad. Yo tengo el estigma en la frente (…) La gente te pone el sello tú la mala, yo la femme fatale”, enfatizó.

Carla Barzotti jura que no usa Photoshop

En otro momento, la modelo recalcó que no usa Photoshop para sus fotos de OnlyFans, luego que la ‘urraca’ la criticara por el tamaño de su cintura. Según dijo, todo es fruto de su estilo de vida saludable.

“Viste mi cintura Magaly (…) ¿Cómo es posible que me compares con los filtros de Shirley Cherres?”, señaló.

