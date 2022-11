¡ASUUU! Romina Gachoy confirmó que pronto saldrá la esperada colaboración con Xoana González en OnlyFans, plataforma donde ambas figuras triunfan y han logrado posicionarse como una de las cuentas más seguidas.

La uruguaya aclaró que ella no “choteó” a la argentina en ningún momento. “Nunca, es mi amiguita, la quiero mucho. Lo que pasó es que no había leído el mensaje que me envió. Pero ya todo está solucionado. Ahora solo vamos a ver el día que lo haremos”, expresó a El Popular.

Hace poco, Xoana González encendió las redes junto a Olenka Zimmermann por la promoción de su también esperada colaboración.

Romina Gachoy sobre video con Xoana González: “Va salir muy buena la colaboración”

La pareja de Jean Paul aclaró que, pese a que colaborará con Xoana González, el contenido que realizaran juntas será profesional y sin “extremos”.

“(Xoana no tiene límites) Bueno, es su forma de ser y nadie la va a cambiar. Pero no llego a extremos, cada uno con su estilo. Debo destacar que es muy profesional, desde ya auguro que va a salir muy buena la colaboración”, manifestó.

