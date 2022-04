La modelo Romina Gachoy señaló que tiene límites en el ‘Onlyfans’ y descartó que le esté siguiendo los pasos a Xoana González o Fátima Segovia, ‘La Chuecona’.

“Soy la más angelical del ‘Onlyfans’. Mi contenido es moderado, espontáneo y artístico. Tengo muchos límites, no hago contenido para adultos, como el nivel de Xoana y Fátima, a quienes quiero un montón. Cada una se maneja como quiere, pero no llego a tanto. En mi caso, poso sexy, bailo, desfilo y actúo, pero no mostraré mis partes íntimas ni tendría relaciones. Nunca me verán haciendo pornografía, así gane un millón de dólares no lo haría”, precisó Gachoy.

¿Tu pareja Jean Paul te toma las fotos para tu ‘Onlyfans’?

Mis producciones las hago sola, pero Jean Paul me respalda. Somos una pareja que tenemos mucha confianza y nos respetamos en lo que hagamos. Ya casi tenemos diez años juntos, nos apoyamos muchísimo e incluso en un momento le dije a él que se sume a la plataforma porque a varios chicos de la farándula les va bien.

