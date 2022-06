¡UY NO! Xoana González aseguró que los videos de la ‘Chuecona’ y su pareja en OnlyFans era poco profesional y que les faltaba “conexión’. “No me fumo esos 20 minutos ni a gancho. A mejorar la iluminación, tipo es necesario ser profesional, un aro de luz, mínimo”, dijo, en la víspera.

No obstante, este último 7 de junio, volvió a ser consultada sobre los videos de la exactriz cómica y reconoció que la felicita porque a ella le está yendo mejor luego que comenzó a publicar videos para adultos, imitando su estilo.

“Yo igual la felicito porque a mí me subieron un montón de seguidores (…) Había muchas expectativas, ella tenía su público, medio que se cansaron, yo me entero por sus seguidores”, manifestó entre risas a Magaly Medina.

Xoana ‘felicita’ a la ‘Chuecona’ por video ‘poco profesional’ en OnlyFans: “Me subieron un montón de seguidores” (Video: ATV)

Xoana González sobre videos de la ‘Chuecona’en OnlyFans: “Cuando no hay amor se nota más”

La principal crítica de Xoana González al contenido de la ‘Chuecona’ es que pareciera que no hay “amor” entre ella y su pareja. “Se nota cuando hay amor y cuando no hay amor se nota más”, agregó.

“A mi me gusta ver parejas que no caen en la monotonía y obviamente como hacen personajes (...) Al final que me gusta que haya amor”, manifestó.

