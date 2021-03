El conductor Juan Carlos Orderique comentó sigue siendo parte de América Televisión y que espera con mucha paciencia poder tener una luz verde a su programa, pues debido a la pandemia no se ha podido concretar. Asimismo, cuenta que reza por la llegada de más vacunas al país para que se puedan reactivar muchas actividades y que el público pueda empezar a asistir al estadio.

“Mientras las vacunas no lleguen al país y no podamos estar seguros va a ser imposible que el público pueda asistir a los estadios, tal como viene sucediendo hasta ahora porque la situación es crítica . Esperemos que en las próximas semanas y meses aumente el número de vacunas para que el público pueda asistir de manera progresiva a ver el fútbol”, comentó Juan Carlos Orderique.

Por otro lado, señaló que sigue ligado a América Televisión, pero aún no puede definir su regreso a pantallas con el programa propio debido a la pandemia. “Mi trabajo en televisión es tener siempre un contacto directo con el público y eso ahora, es imposible. Igual hay algunas opciones que se están viendo, pero tengo paciencia. Ya ha pasado más de un año desde que estamos en pandemia y creo que puedo esperar unos meses más”, añadió.

Asimismo, dice que ojalá la situación mejore y pueda ir a cubrir la Copa América en Colombia, pues ahí jugará la selección nacional sus partidos y los derechos pertenecen a América Televisión. “Ojala la situación mejore y se pueda cubrir la Copa América”, finalizó.

CONTINÚA EN ‘EMPRENDEDOR PONTE LAS PILAS’

El conductor ha estado está semana al frente del programa ‘Emprendedor ponte las pilas’, junto a Angie Arizaga debido a que ha tenido buena aceptación por parte del público.

“Esta semana también estaré en la conducción del programa ‘Emprendedor ponte las pilas’, pues al parecer me tienen cariño y yo me siento feliz de seguir compartiendo con Angie Arizaga y todos los muchachos. Actualmente sigo ligado a América Televisión y estoy para colaborar cada vez que me llaman”, dijo Orderique.

Recordemos que tras la salida de Carloncho de dicho programa del fin de semana, se especuló que sería su reemplazo pero aclaró que solo llegó por invitación de la producción. “Me invitaron a participar del programa ‘Emprendedor, ponte las pilas’ y he podido tener un reencuentro con Angie Arizaga, con quien me he divertido mucho grabando... pero no soy el reemplazo de Carloncho, solo estaré en los programas de este fin de semana”, agregó.