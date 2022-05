Orderique: Sería lo máximo que Paolo vuelve a la selección

El conductor de televisión Juan Carlos Orderique espera que Paolo Guerrero sea convocado a la selección y pueda estar con el equipo que viajará a fines de mes a Barcelona para jugar un amistoso ante Nueva Zelanda y luego en el repechaje que se jugará en Qatar el próximo 13 de junio. Además, señala que viajará acompañando al equipo nacional y realizará informes para América Televisión con los jugadores, los hinchas y toda la fiesta que se vive en torno al seleccionado.

“Paolo Guerrero es selección, ha entregado mucho al equipo nacional, está muy identificado y comprometido. Espero que Ricardo Gareca pueda analizar bien la situación de nuestro delantero, pues ha comentado que se encuentra bien, recuperado y considero que su presencia sería importante en esta etapa del proceso de la selección”, comentó Juan Carlos Orderique.

Mucha gente está pidiendo que sea convocado...

Bueno, en la convocatoria claro que puede estar porque ahí no existe límite de futbolistas y Ricardo podría llevar 30, 31 o más futbolistas. Es más, en el amistoso podría jugar algunos minutos y según lo que vea Gareca y su comando técnico, pues determinarían si llega a estar en la lista de 23 jugadores hábiles para el repachaje que se juega en Qatar. Paolo le ha dado muchas alegrías al Perú, debe ser el futbolistas del se han vendido más camisetas y sería lo máximo que vuelva.

¿Irás a Barcelona y Qatar para cubrir todas las incidencias del repechaje de la selección?

Sí, ya está todo confirmado, en unos días debo armar maletas para acompañar a la selección primero a Barcelona y luego a Qatar. Voy a realizar entrevistas, notas y cubrir toda la previa de lo que serán esos partidos; pues tengo entendido que muchos peruanos, diría yo miles de peruanos llegarán a Barcelona para alentar al equipo nacional, no solo los que viven en España sino de toda Europa.

¿Estás al tanto de lo que no puedes hacer en Qatar?

Estoy averiguando todos los detalles, sé que nos van a dar los protocolos, las normas que tenemos que cumplir al estar en un país extranjero y con una cultura diferente. Por ejemplo, me han adelantado que no se puede beber en la calle, que no se puedan dar besos en la calle y que no está permitido tomar fotos en ciertos lugares. Igual, espero estar bien al tanto de todo esto para cumplir las normas.