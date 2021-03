Juan Carlos Orderique contó que esta semana seguirá participando en la conducción del programa ‘Emprendedor ponte las pilas’, junto a Angie Arizaga debido a que ha tenido buena aceptación por parte del público.

“Esta semana también estaré en la conducción del programa ‘Emprendedor ponte las pilas’, pues al parecer me tienen cariño y yo me siento feliz de seguir compartiendo con Angie Arizaga y todos los muchachos. Actualmente sigo ligado a América Televisión y estoy para colaborar cada vez que me llaman”, enfatizó el conductor.

Además, señaló que espera que en las próximas semanas pueda concretarse alguno de los proyectos que tiene con América, pero todo dependerá de la situación del país debido a la pandemia. “Llevo esperando un año, así que solo debo tener un poco más de paciencia para ver con qué proyecto puedo regresar a la televisión, así que no me desespero. Además, me gustaría viajar en junio a Colombia para poder cubrir las incidencias de la Copa América y eso también dependerá de la pandemia, de que estemos vacunados y los protocolos sanitarios que impondrán”, agregó Juan Carlos Orderique.