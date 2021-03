BRINDA SUS RAZONES. Una de las imitadoras más queridas por los seguidores del reality de imitación Yo Soy es Oriana Montero. La joven, quien imitó a Mon Laferte, fue invitada a formar parte de la final de la edición de Grandes Batallas, sin embargo, decidió no presentarse.

En un video de su canal de YouTube, Oriana Montero explica las razones que la impulsaron a rechazar esta propuesta. “Me encontré con varias propuestas de trabajo musical. Aparte tuve un ultimátum del estudio con el que me comprometí desde diciembre a grabar los temas que vengo realizando”, menciona la cantante.

Oriana Montero señala que está desarrollando su carrera como solista. “Después de salir del programa me comprometí con mi carrera y quiero dejar en claro que apenas me convocaron de Yo Soy, yo decidí informarles de todos estos compromisos. Decidí ponerle más seriedad a mi trabajo. Me cuesta sudor y lágrimas no estar en la final”.

La imitadora de Mon Lafarte sabe que el camino para lograr consolidarse como cantante es bastante arduo. “Ellos como una producción excelente (Yo Soy) me supieron comprender, incluso me dieron facilidades para que yo pudiese ingresar cuando tuviese el tiempo, pero hasta el día de hoy sigo grabando y sigo con el compromiso con el estudio. He tratado de echar adelante mi carrera como solista, se me advirtió que no iba a hacer nada fácil”, continúa.

SU SALIDA DE YO SOY

La edición del 5 de febrero de “Yo Soy: Grandes Batallas” tuvo dos enfrentamientos que marcaron la pauta del programa. Los imitadores de Juan Luis Guerra y Makuko no se dieron tregua, mientras que Sandro y Mon Laferte ofrecieron lo mejor de sí para obtener la silla de consagrado en su batalla de desempate.

Tras sus performances, fue Tony Cam, imitador de Sandro, quien salió victorioso con su interpretación de “Porque yo te amo”. El imitador obtuvo los cuatro votos del jurado y se convirtió en el nuevo consagrado.

Por su parte, Oriana Montero, imitadora de la intérprete chilena salió a escena con “Vendaval”, tema que Mon Laferte estrenó en el álbum La Trenza (2017). Pese a su esfuerzo, el jurado señaló que la canción no era la adecuada para este enfrentamiento.

“Te noté estridente, bajo en la afinación… Nunca te escuché cantar esas notas tan altas. Escogiste un tema muy difícil”, acotó Tony Succar, coincidiendo con lo dicho por Mauri Stern, quien señaló que la interpretación de Mon lo “lastimó un poco”.

Tras conocer el resultado, el jurado de “Yo Soy: Grandes Batallas” se paró para aplaudir a Oriana Montero. Asimismo, Cristian Rivero le pidió que prometiera que volverá para tentar una silla de consagrado antes de la gran final.

“Me siento feliz de este tiempo, de la experiencia maravillosa que me ha permitido esta producción tan bella. Seguimos trabajando, haciendo música y muy pronto mi segundo sencillo que se llamará ‘Sola’. Me voy feliz… Lo voy a evaluar (un posible regreso), voy a respirar”, precisó Oriana Montero.

