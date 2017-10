Orlando Fundichely dedica el mensaje más tierno del mundo a su hija en Instagram [VIDEO y FOTOS]

El amor de padre. Es muy cierto que los padres siempre vive a través de sus hijos. Todo éxito que tiene un hijo es motivo para que todo padre infle el pecho de orgullo y se siente la persona más feliz del mundo. Orlando Fundichely no es ajeno a este sentimiento y muestra todo su amor a su hija en su cuenta de Instagram.



Orlando Fundichely muestra su amor con una frase que es demoledora y que muestra el orgullo que siente por su hija. El canto dice que es su "princesa que se convierte en reina".



La bebita de papá



"Cuando la magia de hace presente y la princesa se convierte en reina. En primer lugar mí felicitación a #labebitadepapa que sólo con corazón se lanzó a esta aventura para regalarnos una muestra de voluntad, empeño y sacrificio", escribe Orlando Fundichely en su cuenta de Instagram.



El mensaje continúa: "Soy testigo de sus pocos tiempos, de sus horas de no dormir, de no abandonar sus obligaciones y sus estudios para dar este paso y seguir conquistando sus sueños, cuenta Orlando Fundichely sobre el esfuerzo y dedicación de su hija en los estudios académicos.



Orlando Fundichely también mostró todo su agradecimiento a todas su fanáticos que siempre han estado con ellos. "En segundo lugar quiero hacer un agradecimiento especial a todos los que nos apoyaron".



"Y por último y no menos importante a la familia, a mamama, papapa y sobre todo a su mami para quien esté evento tiene un significado especial pues hace unos cuantos años una princesa se convirtió en reina en la misma plataforma para comenzar una aventura hermosa que le ha regalado muchas alegrías", dice Orlando Fundichely en agradecimiento a lo más importante que tiene un ser humano, su familia.



Doris Fundichely ganó el Miss Chacla 2017

Camino de la reina



El actor finaliza sus agradecimientos con un "En fin... mil gracias a todos". Como se recuerda, Doris Fundichely, hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera, compartió su participación en el certamen de belleza de la Municipalidad de Chaclacayo. La joven de 17 años, junto a 12 jovencitas más, buscaba ser la favorita en redes sociales y pedía los votos de sus fans.



El concurso de belleza se llevó a cabo el sábado 30 en la Municipalidad de Chaclacayo. Doris Fundichely logró hacerse con la victoria y fue el motivo para que Orlando Fundichely publicara una foto junto a ella tras ganar el certamen.



"Les presento a la nueva #MissChaclaTeen2017. Mil gracias a todos por el apoyo", escribió el orgulloso papá en su cuenta Instagram. En la foto, aparece Orlando Fundichely con su hija recién coronada.



Y es muy cierto, todo los éxitos de los hijos son motivo de orgullo para los padres y Orlando Fundichely lo muestra sin ningún temor en sus redes sociales. ¡Qué sigan los éxitos!