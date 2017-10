La hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera, Doris Fundichely, es la orgullosa ganadora del concurso de belleza, Miss Chacla Teen 2017. Ella utilizó las redes sociales para agradecer por su victoria.

Junto a una foto que publicó en su cuenta de Instagram, Doris Fundichely, hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera, envió un mensaje de agradecimiento a su familia y amigos, quienes la apoyaron para que logre la victoria.

"No tengo palabras para describir lo alegre y orgullosa que me siento por ver el fruto de mi esfuerzo. Anoche fue un sueño y no me queda más que agradecer a todas las personas que me apoyaron y me dieron su aliento", escribió la hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera.

"A mi familia, mami, papi que un día llegué y les dije "estoy inscrita, firma acá, ve a verme el 30" y no me pusieron peros, mamama, papapa que me apoyan en todo lo que hago y siempre encuentran la manera de ayudarme [sic]", escribió Doris Fundichely, hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera, en su cuenta de Instagram.

"Alonso, el mejor amigo y enamorado que me apoya y me motiva incondicionalmente", agradeció cariñosa, la hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera, a su novio. La pareja se muestra muy feliz en sus fotos en las redes sociales.

Mi cuerdo corazón se volvió loco con tu amor ❤ ignoren nuestros ojos jiji Una publicación compartida de Doris Alexia (@dorisfundichely) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 6:45 PDT

"Mi amor! Ya eres miss, te amo y es obvio que cuentas con mi apoyo incondicional, trato de aparte de tu enamorado ser tu mejor amigo, que sepas que puedes contar conmigo, gracias por también ser mi amiga a la cual puedo confiarle cualquier cosa [sic]", respondió el enamorado de Doris Fundichely, hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera.

Como se recuerda, la hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera, Doris Fundichely, logró coronarse como la Miss Chacla Teen 2017 el pasado 30 de septiembre. Su victoria se volvió el orgullo de sus padres, quienes le dedicaron lindos mensajes a su hija.

