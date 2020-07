El actor cubano-peruano, Orlando Fundichely salió al frente para defender a sus hijas y a su exesposa Karina Rivera, quien fuera acusada de adulterio en el programa ‘Magaly TV, La Firme'

En el informe presentado por el programa de espectáculos, la actual esposa de la nueva pareja de Karina Rivera, la acusó de haberse metido en su matrimonio. Lo que provocó insultos hacia la conductora de televisión y sus hijas en redes sociales.

Ante esta polémica, Orlando Fundichely, no se quedó callado y salió en defensa de su familia, a través de un extenso mensaje en sus redes sociales.

“Como padre y exesposo quiero suplicar a todos que mantengan a mis hijas fuera de este episodio que no deja de ser personal. Solo pediría que se pongan en mí lugar y sobre todo en el de ellas. He tenido que leer algunos comentarios muy mal intencionados dirigidos a ellas y eso es algo que se me hace muy difícil tolerar. Durante mucho tiempo incluso me he callado ante todos los que han puesto como razón de mí divorcio la infidelidad y por ello aprovecho la ocasión para desmentirlo categóricamente. A Karina le tengo el cariño que merece por regalarme mí tesoro mayor y por ello le deseo la mejor de las suertes en estos momentos y siempre”, escribió Fundichely.

El actor de la desaparecida serie ‘Al fondo hay sitio’ advirtió que no emitirá ningún comentario u opinión con respecto al tema ante la prensa.

