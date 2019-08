Orquesta Karibe celebra 13 años con concierto de entrada libre

LaOrquesta Karibe es una de las orquestas bailables más versátiles que existe en Perú. Su repertorio viaja por ritmos de moda como la salsa, el reggaeton, cumbia, huayno, entre otros seleccionados. Y así se han definido en estos 13 años de historia, tiempo que el público se ha encargado de respaldar.



Solo en su cuenta de Facebook registran más de 143 mil seguidores, 20 mil suscriptores en YouTube y casi 40 mil oyentes en Spotify. Sin duda, esta cifras hablan de un conjunto que marcha a la vanguardia de la moda y lo que el público solicita.



Y para celebrar por todo lo alto estos 13 años de carrera, Karibe viene organizando un mega concierto, el cual tendrá lugar este 30 de agosto en el Centro de Convenciones Scencia. La entrada es totalmente libre, capacidad limitada.



Solo hay que registrarse mandando un mensaje a la cuenta de Instagram de la Productora Cayro. Tendrá como invitados You Salsa, Kate Candela, Pedro Loli, Amy Gutiérrez y Jean Pierre Pupy y desde Venezuela a Salserín. Además, el evento será animado por el conductor de Radio Panamericana, Lucho Micky.



“Recibimos estos 13 años con mucha alegría”, comenta John Espinoza, manager de este conjunto salsero. “Karibe es la orquesta musical bailable más importante e influyente que hay en Lima. Se ubica dentro de las mejores fiestas en clubes, empresas y eventos privados. Eso nos convierte en una banda fuerte y con los objetivos claros. En otras palabras, nos toma en el mejor momento, ya que tenemos presencia en radios a nivel nacional.Fue una meta trazada y, gracias a Dios, este esfuerzo lo podemos ver”.



De igual forma, Karibe ha registrado algunos éxitos radiales como ‘Si no te hubiera conocido’, junto a Son Tentación o ‘Don José’, con el popular Josimar y su Yambú. Incluso, la organización de los Juegos Panamericanos los seleccionó para que toquen por 3 fechas el tiempo que duró el evento deportivo. Aprovecharon esta experiencia para llevar su arte a las delegaciones extranjeras. Todas estas metas no hubieran sido posible de lograr sin constancia, profesionalismo, esfuerzo y mucha dedicación.



Por las filas de Karibe han desfilado grandes voces como la de Gaby Zambrano, César Mancilla, Jair Mendoza, principalmente. Ahora los acompaña Cindy Sotelo, quien es profesora musical y corista de Fabiola de la Cuba, Marco Romero, Jerry Rivera entre otros nombres, también estuvo en ‘La Voz Perú’. Otro talento que suma dentro del conjunto vocal es Ray B, finalista de ‘Los 4 Finalistas’ y Marianelle Mezarine, quien formó parte de ‘La Voz Perú’ y ex imitadora de Rihanna y Alanis Morissette en ‘Yo Soy’. Ha grabado hace poco un reggaeton con Alexis Descalzo.



“Nos definimos como una banda versatilidad. Tocamos desde reggaeton, pasando por huayno, música disco, entre otros estilos. En nuestros shows, sumamos una animación fresca, de calidad y un staff de baile que invita a todos a seguir los ritmos que proponemos. Buscamos que cada invitado que haya disfrutado con nuestra música nos lleve en su mente y corazón”, agregó el manager.



Lo que viene para Karibe es que grabará un disco, ‘Éxitos peruanos’, en donde aprovecharán para hacer un completo recorrido por las canciones bailables que hicieron mover a todos. Y, por supuesto, celebrar por todo lo alto estos 13 años.