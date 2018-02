Los mexicanos Gael García Bernal y Natalia Lafourcade interpretarán junto al cantante estadounidense Miguel el tema 'Remember me' (Recuérdame), de la película de animación 'Coco' en los Oscar 2018.

La Academia confirmó que la canción de 'Coco' será una de las atracciones de la gala de esta 90 edición, que se realizará el próximo 4 de marzo.

'Remember Me'es un tema de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, y además se ha convertido en la canción icono de la cinta animada basada en el 'Día de los muertos' de México.

Oscar 2017: "Coco" fue nominada a 'mejor película animada'

'Coco' recibió dos nominaciones a los premios Oscar, en las categorías de 'mejor película animada' y 'mejor canción original', por 'Recuérdame'.



En la categpría de mejor película anamada, 'Coco' competirá por la estatuilla con 'Olé', 'Un Jefe en Pañales', 'The Breadwinner' y 'Loving Vincent'.



'Recuérdame' se enfrentará a los temas 'Mighty River', de 'Mudbound'; 'Mystery Of Love', de 'Call Me by Your Name'; 'Stand Up For Something', de 'Marshall', y 'This Is Me', de 'The Greatest Showman'.