Óscar D’ León se mandó con todo con Gisela Valcárcel [VIDEO]

El sonero del mundo Óscar D’ León recordó a Gisela Valcárcel durante su show del último sábado y le dedicó ‘Mujer de arena’.



El salsero venezolano de 74 años empezó su concierto enviándole un saludo: “Mi Perú lindo, aquí estoy nuevamente... un saludo a mi novia”, expresó.



Minutos después, cuando interpretaba su clásico ‘Yo quisiera’, el sonero, agregó: “Me siento rico, con ganas de vivir, quisiera besarte toda... me siento más bello, quisiera pedir la opinión de Gisela, una mujer con mucha belleza, desde aquí un saludo, siempre entre tu amor y el mío hay un escudo, quisiera tenerte por siempre y ahora te voy a dedicar cariñosamente ‘Mujer de arena’”, en el escenario del Jockey Club donde se celebró el 40 aniversario de Gilberto Santa Rosa.



TULA SALSERA

Aunque Gisela ya no acude a un concierto del ‘Faraón de la salsa’, la que estuvo coreando sus canciones fue Tula Rodríguez, acompañada de su esposo, Javier Carmona.



La conductora de ‘En boca de todos’ comentó brevemente que le gusta la salsa y se da un tiempo para disfrutar con su pareja.

“También soy salsera, hay que aprovechar los momentos y mover el esqueleto”, contó Tula, quien compartió varios videos en sus redes sociales. (E. C.)