Fiorella Méndez habría pensando en declarar esta semana en América TV: ¿Hablará sobre el hotel de Miraflores?

¿ROMPERÁ SU SILENCIO? Samuel Suárez del portal de Instarándula reveló que Fiorella Méndez había estado barajando la posibilidad de declarar esta semana por el canal de América TV, lugar donde trabaja en el área de producción.

“Ayer hablaba con una amiga de Fiorella Méndez y le dije: ¿Cuándo va salir a declarar? (Y respondió) “ Lo más probable es que esta semana, pero va ser a través del 4″ ”, señaló en Instagram.

Sin embargo, Magaly Medina reveló, el último 26 de abril, documentos que probarían que Fiorella Méndez y Óscar del Portal estuvieron hospedados en el mismo cuarto de un hotel de Miraflores, en más de una ocasión.

Ante ello, el propio Samu Suárez vaticinó que la ex de Pedro Loli no daría la cara en mucho tiempo. “Yo dudo mucho que esta semana salga a hablar por el cuatro ni esta ni la otra”, dijo entre risas.

Si bien Aldo Miyashiro juró que los rumores sobre Óscar del Portal y Fiorella Méndez son falsos y que el periodista deportivo durmió en su cuarto, Magaly Medina afirmó que su equipo seguía precisamente a Del Portal y Méndez.

Además, las difundir las boletas del hotel de Miraflores que demuestran que se hospedaron en la misma habitación los días 24 y 30 de enero, así como, el 8 y el 25 de febrero.

Hasta el momento, no existe ningún pronunciamiento oficial de parte de Fiorella Méndez; sin embargo, no se descarta que pueda declarar en América HOY , espacio donde sí envió mensajes a través de Christian Domínguez.

“Lloraba y lloraba todo el tiempo (...) Me dijo: ‘Yo me quedé dormida, yo trabajo para Aldo y Óscar’. No es la primera vez que se han quedado a dormir o hasta altas horas porque es un negocio bastante próspero”, indicó el cumbiambero.

