METIÓ SU CUCHARA. Christian Domínguez fue increpado por la conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, al preguntarle cómo quedó con el nuevo ampay de Magaly Medina que envuelve a su amiga Fiorella Méndez con Óscar del Portal. El cumbiambero aseguró que nunca la avaló, pues solo dio su versión.

En el último programa de la ‘urraca’, Óscar del Portal y Fiorella Méndez quedaron al descubierto al mostrarse boletas de pago de un hotel donde habrían pasado la noche varias veces.

Al respecto, el cantante Christian Domínguez se pronunció tras dar la versión de su amiga, quien le juró que nunca tuvo una relación clandestina con el periodista deportivo.

“Yo no tengo por qué juzgar o no, yo lo veo de esta manera porque yo si yo hubiera dicho ‘yo avalo esto’, ‘yo considero que hay que esperar’, no, lo que yo hice fue comunicar en vivo lo que me escribió ”, dijo la pareja de Pamela Franco.

“ Me escribe de pronto y yo simplemente lo que hice fue mostrar lo que me escribía , sin embargo, recibí críticas como si estuviera avalando o protegiendo. Yo no mandé ninguna respuesta”, precisó.

Christian Domínguez no reconoce que creyó palabras de Fiorella Méndez.

¿QUÉ LE DIJO FIORELLA MÉNDEZ A DOMÍNGUEZ?

La reportera Fiorella Méndez, envuelta en un escándalo de infidelidad con Óscar del Portal, se pronunció a través del cumbiambero Christian Domínguez. La periodista aseguró que nunca tuvo un amorío con el exfutbolista porque tiene esposa.

“Lloraba y lloraba todo el tiempo (...) Me dijo: ‘Yo me quedé dormida, yo trabajo para Aldo y Óscar’. No es la primera vez que se han quedado a dormir o hasta altas horas porque es un negocio bastante próspero”, dijo Domínguez contando detalles de su conversación con Fiorella Méndez.