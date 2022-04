Óscar del Portal llegó a Punta Cana y se reunió con su esposa Vanessa Químper: ¿lo perdonó?

¿SE AMISTARON? Magaly Medina difundirá esta noche las primeras imágenes de Óscar del Portal reunido con su esposa Vanessa Químper en Punta Cana, hasta donde llegó luego de una semana de rumores de una presunta relación extramatrimonial con la ex de Pedro Loli, Fiorella Méndez.

“Te mostramos en exclusiva la primera imagen de Oscar del Portal junto a su familia tras el megaescándalo. ¿Cómo se fue? ¿a dónde llegó? ¿en qué hotel está? Te lo contamos todititito”, dicen en el anuncio de Magaly Tv La Firme para este lunes 25 de abril.

En las imágenes se ve a los esposos a unos metros de distancia en un día soleado.

VANESSA QUÍMPER HABRÍA PERDONADO A OSCAR DEL PORTAL

La tarde de este lunes el productor de Amor y Fuego, Renzo Madrid, soltó tremenda bomba. Y es que según datos del popular ‘cabezón’, Vanessa Químper habría perdonado a Óscar del Portal tras el ampay con Fiorella Méndez. Asimismo, aseguró que no está embarazada.

Frente a los rumores, Rodrigo González aseguró que no puede meter las manos al fuego por esa información ya que no le llegó a él. Por su parte, Gigi Mitre se limitó a decir que de lo único que está segura es que del portal se aferrará a ese 1% de probabilidad de que no le haya sido infiel a su esposa para negarlo hasta el final.

Óscar del Portal llegó a ^Punta Cana para reunirse con su esposa Vanessa Químper, luego del escándalo de presunta infidelidad que protagonizó con Fiorella Méndez.

