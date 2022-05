Ante el rumoreado regreso de Óscar del Portal a Fútbol en América, Magaly Medina opinó sobre esta vuelta así como la de Aldo Miyashiro la semana pasada: “Para ellos parece que sacarle la vuelta a sus mujeres era un chiste”, manifestó.

Miyashiro reapareció en la Banda del Chino, mientras que la noche del domingo Erick Ósores anunció el regreso de ‘un zurdo’. Al respecto, la ‘Urraca’ no pudo dejar de brindar su opinión.

“Dicen que del Portal también reaparecería.¡Vaya! parece que el aún sigue en su departamento, parece que las cosas cómo las estará solucionando a nivel familiar; pero ahora parece que otra vez se va sentar a dar deportes”, manifestó.

Magaly Medina también manifestó : “Para ellos parece que sacarle la vuelta, engañar a sus mujeres era un chiste. No me gustaría trabajar con gente así, porque eso es deshonestidad. La falta de lealtad es algo que no tolero”, expresó.

