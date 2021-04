La tarde del último jueves, Óscar del Portal visitó el set de En Boca de Todos para hablar de su próxima participación en la novela ‘Marianita la del Barrio’, protagonizada por Tula Rodríguez.

“Yo no sé si Vanessita, la esposita de Óscar, sepa que Óscar y yo vamos a chapar. Si en el guion dice que tengo que chapar con él, que podría ser el padre de mi Marianita, yo que tendría que hacer...”, dijo la conductora de EBDT, que recientemente perdió a su madre a consecuencia del terrible coronavirus.

Asimismo, la exvedette le recomendó a la pareja del periodista deportivo que esté tranquila porque ‘solamente es actuación’, aunque no pudo evitar hacer pícaras bormas. “Claro, a veces él me escribe por WhatsApp... perdón... me escribe para que le enseñe los guiones nuevos, no voy a contar detalles de cómo él quiere aprender qué son los besos de la novela”, indicó.

Rebeca Escribens, al comentar la nota, no pudo evitar mandarle una advertencia a Tula Rodríguez y su compañero de América Noticias, Óscar del Portal. “Vanessa en este momento ya está aplicando, no digo cómo ni digo qué, pero ten cuidado Tula Rodríguez que Vanessa es tremenda. Tiene un carácter terrible, yo no sé que va pasar contigo Óscar, no sé para qué te expones”, dijo la conductora de América Espectáculos.

