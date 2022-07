Las conductoras de ‘Un día en el mall’ se mostraron más que indignadas al percatarse que Óscar del Portal y Fiorella Méndez, con quien fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina, continúan siguiéndose en Instagram pese al escándalo de infidelidad que protagonizaron hace varias semanas.

Andrea Arana lamentó que la asistente de producción haya querido hacer ‘borrón y cuenta nueva’ al viajar a Nueva York para aprender inglés y buscar nuevos rumbos sin antes desvincularse totalmente del periodista deportivo de América Televisión.

“Su borrón y cuenta nueva, su pasaje a Nueva York, todo lo que dijo, su descripción mirando al horizonte, que todo iba cambiar, por las puras, gastó su pasaje por las puras porque hay algo que la atrasa y es que Óscar del Portal y ella todavía se siguen en redes sociales. Yo creo que ellos quieren continuar con esta mentira de que el que no la debe no la teme y por eso no deberían dejar de seguirse, pero un poco de por favor”, dijo Valeria Florez.

Por su parte, Andrea Arana los calificó de conchudos. “ Qué conchudez más grande , las facturas hablan por sí solas y ¿vas a venir a decirme que puede quedar amistad entre ellos? No mi reina, si su esposa quiere ser la ‘amiga date cuenta’, ese es tema de ella, pero uno no puede ser tan fresco y tan conchudo y esto va para Óscar del Portal... ¿seguirla en redes sociales? no pues papito ”, dijo indignada la conductora de ‘Un día en el mall’.

Andrea Arana y Valeria Florez arremetieron contra Óscar del Portal y Fiorella Méndez por mantener su amistad en redes sociales pese a su escándalo de infidelidad.

