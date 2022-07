Óscar López Arias se presentó en la tercera edición del programa ‘Mamacitas Live’ de Trome, que cuenta con la conducción de Connie Chaparro y Patricia Portocarrero. El actor reconoció haber sido infiel en algún momento de su vida y se atrevió a dar algunos tips.

En una divertida conversación con Connie y Patricia, Óscar reveló también que a él le fueron infiel y que por ello dará su testimonio y consejos.

“ Pórtate mal, pásala bien y no grabes nada, no seas huev... Primero, para los pulpines que están empezando con sus aventuras locas, no se deja evidencia de nada . Una conversación comprometedora se borra, tampoco puedes permitir que toque tu teléfono. Si mi esposa quiere agarrar mi teléfono, le diría que revise, pero quien revisa, encuentra”, dijo.

LO CAMBIARON POR BILLETERA

En otro momento, Óscar López Arias confesó una anécdota sentimental donde una chica terminó la relación por el dinero.

“Yo encontré sospechoso el cambio de look de mi flaca alguna vez y de pronto dije ‘ah, qué chévere’, y el jefe era más churro... Me han dejado por billetera , no sabes cuánto vale ahora ella con todo lo que le han invertido, está para meter serrucho y volver mejor, tengo casa de playa...”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR

Daniel René de MDO confirmó que tuvo relación con Adolfo Aguilar: “Me enamoré por primera vez”

Cuto escribe: Mi postura sobre broncaza entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado

Gianina Luján reaparece y ‘chanca’ a Tilsa Lozano: “Usará bien a Jackson Mora para seguir ganando dinero”

Yahaira Plasencia se negó a usar vestido de diseñador, jura exasesora: “Se puso algo simplón, me dio pena”