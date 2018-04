Óscar Pacheco: "‘Yungay’ marcó una época en los 90" [VIDEO y FOTOS]

A finales de los años 90, el actor Óscar Pacheco (44) interpretó a un despistado guachimán que, por no saber inglés, perdió el amor de una hermosa rubia extranjera. Desde esa época se le conoce como ‘Yungay’.



El tiempo transcurrió, 19 años para ser exactos, y ‘Yungay’ regresó para protagonizar un comercial de la empresa Entel. El final es diferente, pues se queda con la chica. Trome fue en su búsqueda para conocerlo un poco más.



‘Yungay’ regresó, pero esta vez ya entendió lo que le dijo la rubia.

Claro, es que siempre hay una segunda oportunidad para todo en la vida. Ya entiende, gracias a la tecnología, aunque lo mejor hubiera sido que aprenda el inglés, ¿no? (risas). Es necesario aprenderlo.



Han pasado 19 años de este comercial y la segunda parte ha causado impacto como el primero.

Sí, la gente nunca se olvidó de ‘Yungay’. Le tienen cariño porque, creo, representa a una parte de la población, todavía.

¿A qué se dedica Óscar Pacheco?

Bueno, yo soy actor. También soy profesor de elenco en la Universidad Cayetano Heredia y tengo mi propia empresa llamada ‘Todoloteatral’.



¿Recuerdas cómo fue el primer comercial ?

Fue en la Alameda de los Descalzos, en el Rímac, igual que el de ahora. El primero se demoró en grabar porque había muchas risas, pero este último se hizo muy rápido.



La rubia fue otra, ¿no?

Sí, no es la misma actriz de la primera versión. La de ahora es peruana y le pintaron el cabello de rubio. En sí, creo que el ‘Yungay’ marcó una época en los 90.

¿Tienes hijos?

Sí, soy un papá feliz, tengo una hija de 5 años y ella se parece mucho a mí, también algo de drama le corre en las venas (risas).



¿Y Óscar Pacheco sabe inglés?

(Risas) Inglés, un poco de japonés y otro idioma más por ahí.



¿En la calle te reconocen?

A simple vista, les parezco conocido, luego me miran bien y me dicen: ‘Ah, Yungay’. Pero es lindo tener el afecto de la gente. Ser ‘Yungay’ me cambió la vida.



¿Habrá una tercera parte de ‘Yungay’ y su rubia?

Tal vez, sería el seguimiento de la historia. El romance, la boda, no sé. Yo estoy dispuesto a continuar con el personaje, ya que realmente le tengo cariño.