Hace dos días “Osito Lima” hizo pública a través de sus redes sociales la historia de la abuelita Elina Sangaba de 61 años, quien de lunes a sábado trabaja en las afueras del mercado de Cieneguilla, donde vende brochetas (a 3 soles) y juanes para sacar adelante a su nieta. La pequeña es huérfana: perdió a su mamá tras una batalla intensa contra el cáncer de mama hace tres años.

En el video publicado en la red social de Instagram se ve cómo Osito Lima se acerca a la señora y le pregunta el precio de sus productos. La señora responde que el precio de las brochetas es S/3.00 y él le responde si se lleva todo, ¿cuánto es? A lo que ella señala: “13 soles”. Entonces, Osito Lima le da un billete de S/100 y tras unos segundos le dice que no quiere nada y que se quede con todo el dinero.

“Te admiro, te veo luchándola. Eres una guerrera corazón”, señala Osito Lima y ella responde: “Ay, señor gracias. Yo tengo una niña que crio. Su papá no le da ni un sol y me la quiere quitar. Por ella yo vivo trabajando acá. Como sea le estoy haciendo estudiar a ella”, con el rostro lloroso. (realmente es una imagen conmovedora). Tras ello, la señora saca su teléfono de su cartera y le muestra la foto de su hija fallecida por cáncer de mama. “Yo tengo mucha pena al recordar a mi hija. Yo quisiera que ella vuelva a estar acá. Aunque sea para servirle todos”, señala visiblemente compungida.

“Cuánto siento todas las cosas que te están sucediendo, mi reina”, termina diciendo “Osito Lima”.

Ante esto, Trome no podía ser ajeno a esta historia de la abuelita Elina Sangaba de 61 años y se comunicó para saber más de ella y lo que necesita para que algún alma caritativa pueda ayudarla en la lucha de sacar a su nieta adelante.

LA HISTORIA DE ALGUIEN QUE NECESITA AYUDA

¿Hace cuanto tiempo trabaja en la calle, doña Elina?

Desde que mi hija falleció hace tres años de cáncer de mama. Comencé a trabajar para costear la enfermedad de mi hija. Después, ella falleció y sigo trabajando en la calle para mantener a la bebé.

Fue todo muy duro, imagino todo el acompañamiento a su hija con cáncer de mama.

Sí fue muy duro.

Usted es de la selva, ¿hace cuanto tiempo está en Lima?

Yo estoy en Lima desde el 2018 cuando mi hija se enfermó. Ella ya vivía en Lima y cuando cayó enferma yo vine para ayudarla y atenderla. Desde ese año lucho trabajando, le daba para su medicina, pasajes para las consultas y tratamiento. Ella no resistió a la enfermedad y murió. Ni siquiera la pude enterrar en la selva, sino en Lima. El papá de la bebé ni cuando ha fallecido nunca ha venido a ver a su hija para presenciar en qué condiciones se encuentra. Cuándo la llevé a la selva, me la quiso quitar, pero regresé a Lima. Ni siquiera él apoya para la comida de su hija, me la quiere quitar a la bebé (se quiebra)... Y por eso, yo estoy acá trabajando por ello. Ojalá algún día alguien me apoye para tener la custodia de mi nieta y tener el permiso de llevármela a la selva y así pueda salir adelante.

¿ Y cómo hace para criar a la bebé?

La bebé nunca ha vivido con su padre. Ella depende de mí, yo he asumido la responsabilidad ante el fallecimiento de mi hija (se quiebra) sigo luchando por ella. Ha sido muy duro porque como te digo su papá no da ni para el pan. Ella va a cumplir cinco años y estudia desde casa.

¿Cómo hace para sobrevivir?

Mi nieto mayor paga el alquiler de la casa y también paga sus estudios. Yo me encargo de la comida. Mis tres nietos viven conmigo.

¿Qué edades tienen sus otros nietos?

Él mayor tiene 24 años y la mujer tiene 22 años. Ella es la que le enseña las tareas a su hermana. Por la pandemia ha dejado de trabajar y se dedica a enseñar a su hermana. Entonces, yo aprovecho para salir a trabajar vendiendo mis brochetas y juanes.

¿Qué productos ofrece en la calle?

Yo vendo productos de la selva. Los que me conocen me compran y salgo a vender mis brochetas a 3 soles y juanes están cinco soles por las tardes. Ya con eso ganó mi plata para la comida.

¿Dónde la encontramos?

En el paradero “La cruz de Cieneguilla” y ahí me encuentras a partir de las 4:00 p.m. o 4:30 p.m. me encuentran de lunes a sábado hasta las 8:00 p.m.

¿Qué necesita para qué los lectores de Trome la puedan ayudar?

Agradezco al señor “Osito Lima” por mostrar lo que vendo y a mí me asombro bastante su gesto del señor. Ahora quiero vender por el “Día del Campesino” tengo que vender cosas por ese día. Tengo que buscarme la forma de traer dinero a casa. Para mí toda ayuda es bienvenida señor. Víveres, lo que la gente pueda ayudarme.

¿A dónde la podemos llamar para darle alguna ayuda y también que pueda tener la custodia de su nieta?

Me pueden llamar al 947477317

¿Qué edad tiene?

Voy a cumplir 62 años

¿Dónde vive?

Yo vivo en Cieneguilla. Como te dije, mi nieto paga el alquiler, es una habitación bien pequeña. Por mí, yo invado en el cerro para poder tener un negocio, para mí toda ayuda es bienvenida.

Muchas gracias por su amabilidad.

A usted y que dios lo bendiga siempre por ser un mensajero para contar mi historia.

EL VIDEO:

Osito Lima ayuda a abuelita y su nieta huérfana. (Instagram)

