Osvaldo Cattone falleció hoy y dejó en luto al teatro peruano, pero en sus 88 años de vida , el actor y productor de teatro vivió un sin fin de aventuras y anécdotas al lado de amigos, especialmente la presentadora argentina Susana Giménez.

En el 2014 fue uno de los invitados en el programa que tenía en Telefé y mientras conversaba amenamente con el resto de invitados, Osvaldo Cattone decidió contar una de las tantas anécdotas que vivió junto a la rubia.

En el programa contó como tuvo que salvar la obra de teatro en la que trabajaban juntos, pues tras una gran temporada, Susana Giménez decidió irse a Caracas a grabar un programa de TV, pero no contaron a nadie que ella ya no estaría más en la producción por temor a que el público no asistiera más al teatro.

Fue así que en el estreno de la temporada, Osvaldo Cattone tuvo que mentir y decir que Susana sufrió un pequeño accidente para dar entrada a la actriz que la iba a reemplazar.

TEATRO PERUANO DE LUTO

Osvaldo Cattone falleció la mañana del lunes 8 de febrero a los 88 años de edad, así lo dio a conocer Regina Alcóver en su programa de radio. El productor de teatro se encontraba internado desde el 22 de enero en una conocida clínica de Lima.

En una entrevista a Trome, Osvaldo Cattone manifestó su deseo de morir dignamente y no llegar a depender de terceras personas

“No quiero llegar a la necesidad de depender de otros. La gente no se muere por orden cronológico. De pronto sales a la calle y te agarra un auto, no sé cuando será el final nuestro, no sé hasta cuando gozaremos, hasta donde llegaremos. Lo que sí sé es que, a mi edad, 20 años más no voy a vivir. Nadie sabe cuál es el final. Trato de cuidar mi mente y mi cuerpo. Pienso que todo eso contribuye a tener una vejez digna, por ahora, pero no sé hasta que punto”, comentó Cattone.

En setiembre de 2019, Osvaldo Cattone confirmó a Trome su deseo final de no ser enterrado en algún cementerio. “Que me cremen, no deseo pudrirme solo en una tumba”, comentó, fiel a su estilo.